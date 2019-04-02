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Facebook, Haber Akışı özelliğinin ardındaki algoritmaları açıklayacak

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İnternet üzerindeki faaliyetler, örneğin nerede bulunduğunuz, sizi bazı reklamların hedefine koyuyor
Facebook, Haber Akışı özelliğinin ardındaki algoritmaları açıklayacak

Facebook platformu Haber Akışı uygulamasında algoritmaların kullanıcıya hangi paylaşımı neden gösterdiğini açıklayan yeni bir özellik getiriyor.

Yeni "Bunu neden görüyorum?" butonu Facebook'un algoritmalarını etkileyen faaliyetlerin görülmesini sağlayacak.

Böylece bir sosyal medya şirketi ilk defa uygulamanın işleyişine kullanıcıların erişimini sağlamış olacak.

Facebook, Twitter, YouTube gibi platformlar nasıl çalıştıklarını açıklamadan kullanıcılara içerik önermekle eleştiriliyordu.

Facebook BBC'ye açıklamasında yeni özelliğin bugün İngiltere'de bazı kullanıcılar için başladığını ve 2 Mayıs'ta herkese açık olacağını söyledi.

Buton Haber Akışı'nda her paylaşımın üst sağ köşesinde bulunacak.

Özellikte "Fotoğraflı paylaşımlara diğer medya türlerinden daha çok yorum yaptınız" gibi açıklamalar yer alıyor.

Facebook ayrıca "Bu reklamı neden görüyorum?" butonuyla da reklamlar konusunda daha fazla bilgi sağlanacağını söyledi.

Platform kullanıcıların Facebook profillerinin reklam verenlerin veri tabanına uyup uymadığını da gösterecek.

Daha önce internet üzerindeki faaliyetler örneğin nerede bulunduğunuz, sizi bazı reklamların hedefine koyuyor.

Facebook blogunda "Bu iki güncelleme insanlara Facebook çapında daha fazla içerik ve kontrol sağlayan süregelen yatırımlarımızın bir parçası" dedi.

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