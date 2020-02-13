Facebook İçerik Doğrulamak İçin Reuters’la Anlaştı

Dünyanın en geniş sosyal iletişim platformu Facebook, uluslararası haber ajansı Reuters ile işbirliğine gidiyor. Amaç Facebook ve sahip olduğu fotoğraf paylaşım sitesi Instagram’daki içeriklerin doğruluğunun teyit edilmesini sağlamak.

Dünyanın en geniş sosyal iletişim platformu Facebook, uluslararası haber ajansı Reuters ile işbirliğine gidiyor. Amaç Facebook ve sahip olduğu fotoğraf paylaşım sitesi Instagram’daki içeriklerin doğruluğunun teyit edilmesini sağlamak.

ABD başkanlık seçimleri öncesi sayfalarındaki yalan haberlerin kaldırılması konusunda büyük baskı altında olan Facebook, yanlış bilgilerin daha hızlı tespiti için geçen Aralık ayında ABD’de bir deneme projesi başlatmıştı.

Haber ajansı Reuters bünyesinde oluşturulan yeni bir birim, Facebook’un hem İngilizce hem İspanyolca konuşan ABD’li üyeleri için, kullanıcıların yüklediği fotoğraf, video, haber ve diğer içerikleri doğrulamak için çalışacak.

Facebook, ABD’de doğruluk teyidi için AP (Associated Press) ve AFP (Agence France-Presse) gibi diğer haber ajansları ve beş kuruluşla daha çalışıyordu.

Facebook’un bu adımı ABD istihbarat kurumlarının, Rusya’nın sosyal medya platformlarını 2016 başkanlık seçimlerini etkilemek için kullandığı haberleri üzerine geldi. Moskova bu iddiaları reddediyordu.