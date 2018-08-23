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Facebook propaganda yapan sahte hesapları siliyor

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Facebook, koordineli bir propaganda girişiminin parçası olan 650’den fazla sahte hesabı sildiğini açıkladı. Hesapların İran ve Rusya bağlantısının tespit edildiği belirtildi.
Facebook propaganda yapan sahte hesapları siliyor

Rusya bağlantılı bir hacker saldırısını önlediğini açıklayan Microsoft'tan sonra sanal alemde manipülasyonu engellemeye yönelik bir adım da Facebook'tan geldi.

Şirket, "insanları yanlış yönlendirmeye yönelik ağ" olarak tespit ettikleri ve ABD, Latin Amerika, İngiltere ve Ortadoğu'da kamuoyunu hedef alan toplam 652 sayfa, grup ve kişisel hesabı sildiğini açıkladı.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, yüzlerce sahte hesap yoluyla yapılmak istenen bir propaganda girişimini ortaya çıkardıklarını kaydetti. Facebook'tan yapılan açıklamada, birbirleriyle bağlantılı hesapların koordineli eylemlerinin söz konusu olduğu belirterek sayfalardan bazılarında İran dahli tespit edildiği, bazı grupların da daha önce Rus gizli servisi ile ilişkisi bulunduğunun belirlendiği açıklandı.

Facebook'un eylem planının halihazırda yürütülen dört ayrı soruşturmanın sonucu olduğunu söyleyen Zuckerberg, "Hala soruşturmaya devam ediyoruz, henüz bilmediğimiz bir çok şey var" diye konuştu.

Sosyal medya ağı, 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Facebook üzerinden yayılan manipülasyon amaçlı yalan haberlerin yayılmasının önüne geçemedikleri eleştirilerine hedef olmuştu. Şirketin CEO'su Zuckerberg, "Rusya'nın müdahelesini engelleyemediklerini" kabul ederek, özeleştiride bulunmuş, şirketin benzer olayların yaşanmaması için gerekli adımları atacağına ve önlemleri artıracağına işaret etmişti.

Şirket, temmuz ayı sonunda Rusya ile bağlantısı olduğu tahmin edilen 32 hesabı sildiğini açıklamıştı

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