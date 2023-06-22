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Faiz 15'e çıkarıldı ama döviz durmadı.. TL %4 daha değer kaybetti!

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Faiz kararının ardından döviz kurlarındaki yükseliş yüzde 4'ü aştı; yeni rekorlar geldi
Faiz 15'e çıkarıldı ama döviz durmadı.. TL %4 daha değer kaybetti!

Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasalardan ilk tepki geldi. Kararın ardından döviz kurlarında yeni rekorlar gelirken, borsa yükseldi. 

Dolar ve euro kuru, kararın ardından yüzde 4'ü aşan yükselişler yaptı.

An itibarıyla dolar/TL önceki kapanışına göre yüzde 4 yükselerek 24,52'den işlem görüyor. Kur, faiz kararından önce 23,50 lira seviyesindeydi.

Gün içerisindeki artış 1 liranın üzerinde

Euro/TL ise faiz kararından sonra yüzde 4,25'ten fazla değerlenerek 26,94 seviyesinde. Euro kuru, gün içerisinde 27 lirayı de aştı.

Dolar ve euro kuru, faiz kararından sonra 1 liradan fazla yükseldi.

Gram altın  bin 500 lirayı geçti

Gram altın (spot) ise bin 500 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı. Bin 514 lirayı gören gram altın, haber yazıldığı sırada bin 511 lira seviyesindeydi.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ise yüzde 3'ü aşan yükselişle 5349 puandan alıcı buluyor.

TCMB, politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti.

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