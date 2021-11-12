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Faiz indirimi beklentisi lirayı değersizleştiriyor

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Türk Lirası dolar karşısında bugün 9.98 seviyesini görerek yeni bir rekora daha imza attı.
Faiz indirimi beklentisi lirayı değersizleştiriyor

Türk Lirası dolar karşısında bugün 9.98 seviyesini görerek yeni bir rekora daha imza attı. Ayrıca euro, lira karşısında 11.45 seviyesine çıkarken dün 587 lira olan gram altın da 597 liranın üzerini gördü.

Böylece lira, dolar karşısında 2021 yılında yüzde 34 değer kaybı yaşadı. Asgari ücretin dolara göre değer kaybı ise ocak ayına göre yüzde 25’i aştı.

Bugün doların lira karşısındaki yükselişinin ağırlıklı nedeni ABD’deki enflasyon verilerinin beklenenden yüksek gelmesi olsa da ekonomistlere göre Merkez Bankası’nın faiz politikası uzun dönemde Türk Lirası’ndaki değer kaybının sürmesine neden oluyor.

"Bizde süreç tersine işledi"

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Murat Birdal'a göre Türk Lirası mevcut ortamda önümüzdeki dönemde daha sert değer kayıplarına uğrayabilir.

"Merkez Bankası’nın faizleri uluslararası konjonktürü gözetmeyerek, aslında göz ardı ederek yaptığı indirim ve daha sonra gelecek indirim beklentisi şu anda doların 10 lira seviyelerine yaklaşmasına neden oldu” diyen Birdal, "Şunu göz ardı etmemek lazım. Dolarda yaşanan son hareketin arkasındaki ana etken ABD’deki enflasyonun 30 yılın zirvesine tırmanması. ABD’de tahvil faizlerinin yükselmesi ile para bizim gibi ülkelerden çekilmeye başlandı. Çok sayıda ülke bu duruma önlem olarak uzun süredir faizlerini yükseltiyordu. Çünkü beklenmeyen bir gelişme değildi. Ancak bizdeki durum tersine işledi. Merkez Bankası ekonomik gerçekliklerle değil de siyasi kaygılarla hareket ediyor. İşte böyle bir dönemde TCMB’nin faizleri baskılaması paramızın hızla değer kaybetmesine neden oluyor” diye konuştu.    

100 puanlık faiz indirimi

Ekonomist Enver Erkan ise gelecek hafta Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indiriminde bulunacağı görüşünün hakim olduğunu belirtti. Erkan, bu davranışın önümüzdeki aylar için de devam edeceğini söyledi. Faiz indirimlerin sürmesi durumunda liranın daha fazla değer kaybedeceğini dile getiren Erkan, “Bu, kur hareketini ve oynaklığını daha yüksek seviyelere taşıyacak. Lira tarafındaki düşük getiriler hem yerli hem de yabancı yatırımcıların döviz tarafındaki işlemlerini hızlandırıyor. Global enflasyonist faktörleri de düşündüğümüzde şu an bir politika sarmalı ihtimali var önümüzde. Kur hassasiyeti ve oynaklığı da daha yüksek seviyelerde gerçekleşebilir. Bu hızlı bir politika değişimi de getirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

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"Merkez seyrediyor gibi"

Prof. Dr. Murat Birdal’a göre Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolar hızla 9.50 seviyelerine gerileyebilir. “Piyasa faiz indirimini fiyatladığı için aksi bir kararda TL kayıplarının bir kısmını geri alabilir. Ancak bu ihtimal gerçekten çok düşük” diyen Birdal, “Şu anda görüntü o yönde değil. Sözlü müdahaleler gelebilirdi. Buradaki sıkı duruşu destekleyecek bir duruş görmüyoruz. Merkez Bankası var olan durumu seyrediyor gibi” dedi.

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