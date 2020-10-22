Faiz kararı sonrası dolar, euro ve sterlin tarihi zirvelerini yeniledi

Dolar/TL, TCMB'nin beklentinin aksine politika faizini sabit tutma kararının ardından 7.78 seviyesinden 7.9788 seviyesine yükselerek tarihi rekorunu tazeledi.
Karar öncesi 9.2014 lira seviyesine gerileyen euro/TL, karar sonrası 9.4453 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.
Sterlin/TL ise 10.4660 seviyesine çıkarak yeni zirvesini gördü.
24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) repo faiz oranını %10,25 olarak bıraktı. Beklentiler faizin yüzde 11,75 ila yüzde 15 seviyelerine yükseleceği yönündeydi.
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