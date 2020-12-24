Faiz yükseldi döviz yatay seviyeye döndü!

Merkez Bankası geçtiğimiz toplantıda faizi yüzde 15 seviyesine çıkarmıştı. Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıdaki yeni kararı da merakla bekleniyordu.
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.
Dolar anında düştü
Faiz kararının açıklanmasından hemen önce 7.63 TL seviyelerinde olan dolar/TL kuru 7.56 TL'ye kadar geriledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.