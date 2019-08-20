Farkında olmadan doktorunuzdan hayati tehlike içeren bilgiler saklıyor olabilirsiniz

Bunların hepsinin bir kişinin sağlığı üzerinde büyük etkileri olabilir. Ancak yeni bir araştırma, birçok insanın doktorlarıyla bu önemli konular hakkında konuşmadıklarını gösteriyor.

İki internet anketi şirketi olan, Mechanical Turk ve Survey Sampling International tarafından yapılan çalışmada, katılımcılara yukarıdaki tehditlerden bir veya daha fazlasıyla mı yaşadıklarını ve eğer öyleyse, bu bilgiyi sağlık uzmanlarıyla paylaşıp paylaşmadıkları soruldu. Ankete katılan 4 bin 500'den fazla kişinin bu tehditlerle yaşadığı belirlendi. Katılımcıların yüzde 40 ila 47.5'i ise bu bilgileri uzmanlardan saklamayı tercih ediyor.

Utah Üniversitesi Nüfus Sağlığı Anabilim Dalı'nda psikolog olan çalışma yazarı Angela Fagerlin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İnsanlar kötü bir şeyi itiraf etmekten ve onları tekrar tekrar görmek zorunda kalmaktan korkuyor” ifadelerini kullandı.

“Çalışma sonuçları bize tüm hikâyeyi anlatamaz” diyen Fagerlin, kendisinin ve meslektaşlarının, katılımcıların bu tehditleri doğrudan sorup sormadıklarını bilmelerinin hiçbir yolu olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Belki de ankete katılan kişilerin bazıları depresyon veya ev içi taciz konusunu gündeme getirme konusunda rahat hissetmiyorlardı”

Duke Üniversitesi sosyal psikoloğu Kathryn Pollak ise sonuçların birçok kişinin, sağlıkları üzerinde büyük etkisi olabilecek bu travmatik olayları ve koşulları anlatmadıklarını gösterdiğini belirtiyor. Pollak, “Bütün bunlar utanç ile ilişkili” diyor. İnsanlar özellikle doktorlar ve diğer tıp uzmanları tarafından değerlendirilmekten endişe duyuyorlar, çünkü otorite figürleri olarak görülüyorlar. Pollak, “Doktorlara koçluk yaparken, tam anlamıyla" Seni yargılamayacağım demeyi öğretmeliyiz” ifadelerini kullanıyor.