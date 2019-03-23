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“Faşizme ve Irkçılığa Karşı Uluslararası Eylem Günü”nde iki toplumlu eylem

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“Faşizme ve Irkçılığa Karşı Uluslararası Eylem Günü” dolayısı ile bugün, Lefkoşa’nın güney kesiminde yürüyüş ve eylem gerçekleştirildiği, eyleme Devrimci Komünist Birlik’in  de katılarak bildiri dağıttığı belirtildi.
“Faşizme ve Irkçılığa Karşı Uluslararası Eylem Günü”nde iki toplumlu eylem

“Faşizme ve Irkçılığa Karşı Uluslararası Eylem Günü” dolayısı ile bugün, Lefkoşa’nın güney kesiminde yürüyüş ve eylem gerçekleştirildiği, eyleme Devrimci Komünist Birlik’in  de katılarak bildiri dağıttığı belirtildi.

Devrimci Komünist Birlik Sözcüsü Yusuf Alkım, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Lefkoşa’nın güneyindeki OHI(Hayır) Meydanı’nda buluşan örgütlerin, Feneromeni Meydanı’na yürüyerek burada bir miting gerçekleştirdiklerini, Kuzey’den hiç bir örgütün katılmadığı eylemde Devrimci Komünist Birlik’in Yunanca, Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanan “Faşizme Karşı Birleşin” başlıklı bir bildiri dağıttığını belirtti.

Eyleme Güney Kıbrıs’tan ise AKEL, PEO, KISA, İşçi Demokrasisi, Sol Kanat ve Bandiera gibi örgütlerin destek verdiğini kaydeden Alkım, Birliğin  yayımladığı bildiride, ırkçılığın ve ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılması için mücadelenin bir günlük olmadığına ve nedeni kapitalizm olan faşizmin yükselişine karşı mücadelenin önemine dikkat çektiğini ifade etti.

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