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Fazla su içme isteği bu hastalığın habercisi olabilir!

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Tüm uzmanların önerdiği ortak bilgi bol su içmenin sağlığa faydalarının saymakla bitmeyeceği yönünde. Ancak bazı durumlarda bol su içmek hastalıkların habercisi olabiliyor.
Fazla su içme isteği bu hastalığın habercisi olabilir!

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan çok su içip çok idrara çıkmanın şekersiz diyabet literatürdeki adıyla diyabetes insipidus hastalığından kaynaklanabileceğine dikkat çekti. Bu hastalık antidiüretik hormonun eksikliği veya etkisini gösterememesinden kaynaklanır” diyen Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, günlük idrar miktarının 3 litreye kadar normal kabul edildiğini belirterek önemli bilgiler verdi.

''Ancak 3 litrenin üzeri aşırı idrara çıkma, poliüri olarak değerlendirilir. Bu noktada sık ve az idrara çıkma ile idrar hacminin artması sıklıkla karıştırılır. Poliüri dediğimiz idrar hacminin artmasının başlıca sebepleri şeker hastalığı, şekersiz diyabet, psikolojik olarak aşırı su içme olarak sayılabilir. Nadiren bazı genetik hastalıklar ve çeşitli ilaçlarda idrar hacminin artmasına sebep olabilir.''

Bilinç bozukluğu ve komaya kadar götürebilir

''Aşırı idrara çıkmakla birlikte görülen fazla çok su tüketimi aslında vücudun susuz kalmamak için kendini koruma refleksidir. Aşırı idrara çıkmanın en sık sebebi şeker hastalığı olduğu için öncelikle şeker hastalığı açısından doktoruna başvurmalıdır. Eğer şeker hastalığı saptanmazsa ve hastanın günlük 3 litreden fazla idrar çıkışı varsa şekersiz şeker hastalığı akla gelmelidir.

Eğer su içilerek kaybedilen su yerine konulmazsa bilinç bozukluğu ve komaya kadar ilerleyebilir. Şekersiz şeker hastalığında idrar ile aşırı kaybedilen sıvı, çok su içerek yerine konulduğu sürece her şey yolunda görünebilir. Ama herhangi bir sebeple su alınamazsa aşırı sıvı kaybına bağlı kan tuzunda fazla yükselme, bilinç bozukluğu ve komaya kadar ilerleyebilir. ''

Şekersiz diyabet hormon eksikliğinden kaynaklanabilir

''Öte yandan şekersiz diyabet hastalığında kanda şeker normaldir ve kan şekeri ile bir ilgisi yoktur. Beynimizde bulunan hipofiz bezi diğer hormonal bezlerimizi yönetir ve onların çalışmasını düzenleyen hormonal sinyaller gönderir. Hipofiz bezinden salgılanan hormonlardan biri de Antidiüretik hormondur (ADH). Şekersiz diyabet dediğimiz hastalık Antidiüretik hormonun eksikliği veya etkisini gösterememesinden kaynaklanır.

Sonuç olarak bu hormon eksikliğinde vücutta su tutulamaz, aşırı idrarla atılır ve susamayla birlikte çok su içme oluşur. Şekersiz diyabetin tedavisi hastalığın sebebine bağlı olarak değişir. ADH hormonu eksikliğinde bu hormon burundan sprey ve ağızdan hap şeklinde yerine konur ve hastanın şikayetleri tamamen düzelir. Hormonun düzeyi normal ama etki etmesinde sorun varsa çeşitli ilaçlar verilerek hormonun etkinliğini arttırma amaçlanır.''

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