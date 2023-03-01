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FBI: Covid-19 Çin’deki bir laboratuvardan çıkmış olabilir

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ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başındaki isim Direktör Wray, dünyada 6 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan corona virüsünün Çin'deki bir laboratuvardan çıkmış olabileceğini duyurdu.
FBI: Covid-19 Çin’deki bir laboratuvardan çıkmış olabilir

ABD Enerji Bakanlığı’nın kısa bir süre önce hazırladığı istihbarat raporunda Covid-19’un büyük olasılıkla Çin’deki bir laboratuvardan sızdığına dair bulgular paylaşması sonrasında FBI’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Fox News’e konuşan FBI Direktörü Christopher Wray, “Covid-19 büyük ihtimalle bir laboratuvardan kazara sızdı” dedi. Wray, Wuhan’daki bir laboratuvardan sızıntının oluştuğunu duyururken daha önce bilim insanları virüsün doğal yollarla ortaya çıktığını belirtmişti.

Wray, “FBI bir süredir pandeminin çıkış noktası ile ilgili incelemeler yapıyor ve en olası senaryoda Wuhan’daki bir laboratuvardan sızmış olabileceği. Çin hükümeti bunu örtbas etmek için çok çalışıyor” dedi.

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