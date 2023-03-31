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Fed yetkililerinden faiz çıkışı

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri faiz artırımlarına açık kapı bıraktı. Yetkililer bankacılık sektöründeki stresin ekonominin seyrini etkileyebileceğini belirtti.
Fed yetkililerinden faiz çıkışı

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesine açık kapı bıraktı. Ancak iki yetkili bankacılık sektöründe görülen sorunların enflasyon baskılarının beklenilenden daha çabuk azalmasını sağlayabileceğine dikkat çekti.

Boston Fed Başkanı Susan Collins Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği toplantısında dün yaptığı konuşmada, “Enflasyon hâlâ çok yüksek ve son göstergeler enflasyonu fiyat istikrarı ile bağlantılı yüzde 2 hedefine indirmek için daha yapılacak çok iş olduğu görüşümü pekiştiriyor” dedi.

Öte yandan Collins’in Federal Açık Piyasa Komitesi’nde (FOMC) oy hakkı bulunmuyor.

‘DAHA YAPACAK ÇOK İŞ VAR’

FOMC’de oy hakkı bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de kurumun “daha yapacak çok işi” olduğunu söyledi, ancak Fed’in nasıl bir adım atmasını istediğini belirtmedi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin açıklamalarında, para politikasının mevcut koşullarda “çevik” olması gerektiğini söyledi.

Barkin ayrıca finans sektörüne ilişkin sorunların Fed’in enflasyonu daha hızlı şekilde yüzde 2’ye indirme misyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olabileceğini belirtti ve önümüzdeki dönemde görülebilecek belirsizliklere ilişkin uyarıda bulundu.

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