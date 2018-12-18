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Fenerbahçe Beko'dan CSKA Moskova karşısında muhteşem dönüş!

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 79-75 yendi.
Fenerbahçe Beko'dan CSKA Moskova karşısında muhteşem dönüş!

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko ligdeki 12. galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürürken, CSKA Moskova 3. kez mağlup oldu

Karşılaşmaya Hackett ve De Colo'nun üç sayılık basketleriyle başlayan CSKA Moskova, yine Hackett'ın 4. dakikadaki dış atışıyla farkı 7 sayıya çıkardı: 6-13. Hunter'ın 6. dakikaki sayılarıyla farkı çift hanelere (6-17) taşıyan Rus temsilcisi, ilk çeyreği 26-18 önde tamamladı.

 

 

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte konuk ekip 13. dakikada Rodriguez'in serbest atışlarıyla farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 24-35. Hines ve Clyburn'ün skorer oyunuyla Fenerbahçe Beko'nun farkı azaltmasına izin vermeyen CSKA Moskova, son dakikada farkı 15'e (33-48) yükseltti. Sarı-lacivertliler maçtaki ilk üçlüğünü devrenin son saniyesinde Guduric ile buldu ve konuk ekip soyunma odasına 48-36 önde gitti.

 

Maçın ikinci yarısına Datome'nin basketleriyle giren sarı-lacivertliler, hücumda çok iyi bir performans göstererek serisini 25. dakikada 16-0'a çıkardı ve rakibine 52-48 üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, bu çeyrekte rakibine ilk sayı şansını 26. dakikada verdi. Konuk ekip, Rodriguez'in basketleriyle 28. dakikada eşitliği (52-52) yakaladı. Periyodun son bölümünde Rodriguez, Higgins ve Clyburn ile üç sayılık basketler üreten CSKA Moskova son çeyreğe 62-60 önde girdi.

 

 

Mücadelenin son periyoduna pota altında Hunter'ın basketleriyle başlayan CSKA Moskova, Clyburn'ün 32. dakikadaki atışıyla farkı 7 sayıya yükseltti: 60-67. Karşılıklı isabetlerle devam eden mücadelede konuk ekip Higgins ve Clyburn, Fenerbahçe Beko ise Guduric ve Vesely ile skor üretirken son 5 dakikaya CSKA Moskova'nın 5 sayı üstünlüğüyle girildi: 69-74. Savunma sertliğini arttıran sarı-lacivertliler Datome ve Sloukas'ın basketleriyle 38. dakikada farkı 1 sayıya çekti: 73-74. Datome'nin basketiyle 39. dakikada eşitliği sağlayan (75-75) Fenerbahçe Beko, bitime 59 saniye kala Vesely ile öne geçti: 77-75. Oldukça heyecanlı geçen maçın son dakikasında ribauntlarda rakibine üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, sahadan 79-75 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa)

 

Fenerbahçe Beko: Sloukas 7, Guduric 15, Datome 10, Melli 9, Vesely 19, Kalinic 10, Lauvergne 4, Ali Muhammed 5

 

 

CSKA Moskova: De Colo 3, Hackett 10, Kurbanov, Peters 5, Hunter 11, Rodriguez 11, Clyburn 17, Hines 6, Bolomboy, Higgins 12

1. Periyot: 18-26

Devre: 36-48

3. Periyot: 60-62

Beş faulle çıkan: 37.25 Hines (CSKA Moskova)

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