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Filipinler'de çevre felaketi: Düzelmesi yıllar alacak

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Filipinler'de üç hafta önce batan tankerden sızan petrol çevre felaketine yol açtı.
Filipinler'de çevre felaketi: Düzelmesi yıllar alacak

Filipinler'de üç hafta önce batan tankerden sızan petrol çevre felaketine yol açtı.Deniz canlıları telef oldu, kıyıda yüzmek ve avlanmak yasaklandı. Petrolün temizlenmesi için yürütülen çalışmaların 6 ay daha süreceği, sızıntının etkilerinin yok olmasının yıllar alacağı belirtildi.

Filipinler son yılların en büyük çevre felaketlerinden biriyle mücadele ediyor.

800 bin litre petrol taşıyan tanker üç hafta önce batmıştı. Tankerden sızan petrol Mindoro adası etrafında kilometrelerce alana yayıldı.

3 haftadır temizlik çalışmaları sürüyor. Tankerdeki sızıntının da önüne geçilebilmiş değil.

Bölgede avlanma ve yüzme yasağı getirildi. İşleri kesilen balıkçılar günlük kazançlarının yarı fiyatına temizlik çalışmalarına katılıyor.

Etkilerin ortadan kalkması yıllar sürecek

Petrolün 5 bin hektarlık Mangrov ormanlarına ve mercanlara zarar verdiği tahmin ediliyor.

Japon ekipler tarafından uzaktan kumanda edilen denizaltı aracıyla 400 metre derinlikte yatan tanker incelendi. Tankerin taşıdığı yakıtın yüzde 60'ını sızdırdığı belirlendi.

Petrolü temizleme çalışmalarına ABD, Japonya ve Güney Kore de destek veriyor.

Temizlik çalışmalarının 6 ay daha süreceği tahmin ediliyor. Sızıntının etkilerinin tamamen ortadan kalkması içinse yıllar gerekecek.

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