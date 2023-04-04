Filipinler'de çevre felaketi: Düzelmesi yıllar alacak

Filipinler'de üç hafta önce batan tankerden sızan petrol çevre felaketine yol açtı.Deniz canlıları telef oldu, kıyıda yüzmek ve avlanmak yasaklandı. Petrolün temizlenmesi için yürütülen çalışmaların 6 ay daha süreceği, sızıntının etkilerinin yok olmasının yıllar alacağı belirtildi.