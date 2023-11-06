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Filmdi gerçek oldu: Instagram'a yapay zeka destekli sanal arkadaş geliyor

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"Instagram, Yapay Zeka Destekli Sanal Arkadaş Oluşturma Özelliği Üzerinde Çalışıyor: Kullanıcılar Kendi Sanal Arkadaşlarını Yaratabilecek
Filmdi gerçek oldu: Instagram'a yapay zeka destekli sanal arkadaş geliyor

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SANAL ARKADAŞ

Instagram, kullanıcıların kendi isteklerine göre özelleştirebilecekleri ve ardından sohbet edebilecekleri bir yapay zeka destekli sanal arkadaş özelliği geliştiriyor.

Özellikle beraber kullanıcılar yapay zekayla soruları yanıtlamak, karşılaştıkları zorlukları konuşmak, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmak ve çok daha fazlası için sohbet edebilecekler. 

Filmdi gerçek oldu: Instagram'a yapay zeka destekli sanal arkadaş geliyor - 2

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ BELİRLENEBİLECEK

Öte yandan sohbet robotunun cinsiyeti ve yaşı seçilebileceği belirtilirken, etknik kökeni ve kişilik özelliklerini bile seçebilecekleri kaydedildi.

Örneğin, bir kullanıcı yapay zeka destekli sanal arkadaşını "çekingen", "hevesli", "esprili" gibi birçok kişilikte oluşturabilecek.

Filmdi gerçek oldu: Instagram'a yapay zeka destekli sanal arkadaş geliyor - 3

AVATARI VE İSMİ OLACAK

Daha sonra yapay zeka sanal arkadaşınız için bir avatar ve bir isim seçerek onunla sohbet etmeye başlayabileceksiniz.

Henüz bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken kullanıcılar için genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yer almıyor.Filmdi gerçek oldu: Instagram'a yapay zeka destekli sanal arkadaş geliyor - 4

 

"HER" FİLMİ GERÇEK OLUYOR

Bu özellik, Joaquin Phoenix'in başrol oynadığı bir insanın yapay zeka ile ilişkisini konu alan "Her" filmini akıllara getirdi. 

Filmde Theodore Twombly karakterini oynayan Joaquin Phoenix, yapay zeka destekli bir sistemde kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır.

Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore'u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırırken, filmde bir insanın yapay zeka ile yaşadığı ilişkiye odaklanır.

Instagram'ın bu özelliği sayesinde İnsanlar, yapay zeka robotlarıyla arkadaşlık kurabilecek.

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