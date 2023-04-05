Finlandiya resmen NATO’nun üyesi oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra İsveç ile birlikte NATO üyeliği sürecini başlatan Finlandiya, bugün resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu.

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra İsveç ile NATO üyeliği için başvuruda bulunan Finlandiya, bugün Brüksel’de düzenlenen tören ile NATO’nun 31’inci üyesi oldu.

Rusya’nın bölgedeki hamleleri ve açıklamaları sonrasında tarafsızlığını bozan ve NATO’ya dahil olan Finlandiya’nın üyeliği böylelikle NATO’nun Rusya ile paylaştığı sınırın da yaklaşık 2 kat artması anlamına geldi. Bugün Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenen etkinlikte Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, gerekli belgeleri ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a teslim ederek süreci tamamladı.

FİNLANDİYA BAYRAĞI, NATO KARARGAHINA ÇEKİLDİ

Finlandiya’nın katılımı dolayısıyla NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının yapıldığı NATO karargahında tören düzenlendi. Törende, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile diğer 30 müttefik ülkenin dışişleri bakanları yer aldı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil ettiği törende Finlandiya bayrağı karargah binasının girişindeki müttefik ülke bayraklarının arasında yerini aldı. Finlandiya bayrağı alfabetik olarak dizilen bayraklar içinde Estonya ve Fransa bayrakları arasına çekildi.

Ardından Finlandiya milli marşı ve NATO resmi marşı çalındı ve törene katılanlar aile fotoğrafı çektirdi. Törende konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya’yı ittifakın en yeni üyesi olarak ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, 31 bayrağın artık birliktelik ve dayanışmanın sembolü olarak birlikte dalgalandığını söyledi.

“Savaş Avrupa’ya geri geldi ve Finlandiya NATO’ya katılmaya karar verdi.” diyen Stoltenberg, Finlandiya’nın katılımının NATO’nun modern tarihinde en hızlı katılım olduğunu vurguladı. Stoltenberg, “Finlandiya artık daha güvenli, NATO daha güçlü.” ifadesini kullandı.

Bu katılımın her ülkenin kendi yolunu seçebileceğinin işareti olduğunu kaydeden Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto’ya “İttifaka hoş geldiniz.” diye seslendi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise ” Tarihimizdeki askeri bağlantısızlık dönemimiz sona erdi. Yeni bir dönem başlıyor.” dedi.

Her ülkenin Finlandiya gibi kendi güvenliğini artırdığını vurgulayan Niinisto, “Finlandiya’nın üyeliği hiçbir ülkeye tehdit değildir.” ifadesini kullandı.

Niinisto, NATO üyeliğinin her şeyi değiştirmeyeceğini, müttefik olmanın yeni düşünce şekli ve ülkenin yasalarında bazı değişiklikler getireceğini, Finlandiya olarak ortak savunmaya katılımlarının çok çalışma gerektirdiğini dile getirdi.

Niinisto, üyelik başvurusunu birlikte yaptıkları İsveç’i de en kısa sürede ittifakın 32’inci üyesi olarak Vilnius Zirvesi’nde görmeyi arzu ettiklerini söyledi.

LİDERLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Finlandiya’nın bloğa katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Stoltenberg, “Bugün Finlandiya ve yakında da İsveç, ittifakın tam üyesi olacaktır” dedi.

Önceki gün Kremlin, Finlandiya’nın NATO üyesi olması durumunda bazı önlemlerin uygulanacağını duyurmuş ve Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu da, bu üyeliğin Ukrayna ile olan gerilimi artıracağını dile getirmişti.

Ukrayna lideri Zelenskiy’nin özel kalem müdürü Andriy Yermak da Telegram üzerinden, “Finlandiya doğru kararı aldı. NATO, Ukrayna için de kritik bir hedef” dedi.

ABD BAŞKANI BIDEN’DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya’nın NATO ittifakına katılımıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

“Bugün, Finlandiya’yı NATO’nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum.” ifadesine yer veren Biden, 74 yıl önce bugün ABD ve diğer 11 ülkenin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nü kurmak için bir araya geldiklerinde dönemin başkanı Harry Truman’ın “Gelecekte kaçınılmaz bir şey varsa, o da dünya halkının özgürlük ve barış için olan iradesidir.” sözlerini hatırlattı.

Biden, Finlandiya’nın NATO’ya katılmasıyla bu iradenin her zamankinden daha güçlü olduğuna işaret ederek, askeri açıdan yetenekli ve ABD ile aynı değerleri paylaşan Finlandiya ve İsveç’in Mayıs 2022’de NATO’ya üye olmak için başvurduğunu anımsattı.

Bir yıldan kısa süreyle Finlandiya’nın üyeliğinin, NATO’nun modern tarihindeki en hızlı onaylanma süreci olduğuna dikkati çeken Biden, İsveç’i de en kısa sürede NATO üyesi olarak karşılamayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Biden, bu kapsamda Türkiye ve Macaristan’ı, İsveç’in onay sürecini gecikmeden tamamlamaya teşvik etti.

NE OLMUŞTU?

İsveç ve Finlandiya geçen yıl NATO üyelik sürecini birlikte başlatmış fakat İsveç’in üyeliği NATO üyeleri Türkiye ve Macaristan’dan olumlu tepki almamıştı. Türkiye, İsveç’in terörle mücadelede yeterli işbirliği yapmadığını açıklayarak süreci bekletirken Macaristan da onay sürecini yavaşlatmıştı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, ABD’li mevkidaşı Blinken ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile törene katıldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstroem, İsveç hükümetinin amacının Temmuz ayında Vilnius’ta gerçekleşecek NATO Zirvesi’nde bir NATO üyesi olmak olduğunu dile getirdi. Billstroem, “Türkiye ve Macaristan meclislerinin üyelik sürecini daha fazla ertelemeleri için bir gerekçe yok” dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da açıklamalarda bulundu. Niinisto, “Finlandiya’nın üyeliği İsveç’in üyeliği olmadan tamamlanmış sayılmaz. İsveç’in üyeliği için yorulmak bilmeden çalışacağız” dedi.

LİTVANYA: FİNLANDİYA’NIN KATILIMI MÜKEMMEL BİR GELİŞME

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Finlandiya’nın NATO’ya katılmasının mükemmel bir gelişme olduğunu belirterek “Finlandiya, çok ciddi bir askeri güce sahip ve askeri eğitimler konusunda da çok tecrübeli bir ülke” dedi.

Finlandiya bayrağının da Brüksel’de dalgalanmasından çok mutlu olacaklarını belirten Landsbergis, İsveç’in de katılmasıyla 32 NATO üyesi ülke olmayı umduklarını ifade etti.

ABD’DEN RUSYA’YA İRONİK TEŞEKKÜR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle güvenlik endişesine kapılan Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasının yolunu açtığı için ironik biçimde teşekkür etti.

Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde ortak basın açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Kısa süre sonra Finlandiya’yı İttifak’a, masadaki koltuğuna davet edeceğiz. Bunun belki de Putin’e teşekkür edebileceğimiz tek şey olabileceğini söylemek istiyorum çünkü o bir kez daha saldırganlığıyla engellemeyi planladığı bir şeyin hızlanmasına yol açtı. Birçok ülkenin kendi savunmalarını kollamak ve ileriye dönük olası Rus saldırganlığını caydırabileceklerinden emin olmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğine inanmasına vesile oldu” diye konuştu.

AKP’DEN AÇIKLAMA

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Finlandiya’nın NATO üyeliğini tebrik etti. Finlandiya’nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye’nin bu ülkenin NATO üyeliğine onay verdiğine vurgu yapan Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* “Finlandiya’yı NATO’ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz. Finlandiya’nın NATO’ya katılımı sürecinde Türkiye’nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır.

* Türkiye demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, Türkiye’nin NATO’ya bazı yeni üyelik taleplerine onay vermesi, bu ülkelerin terörle mücadele konusunda yeterli tedbirleri almalarını gerektirmektedir.

* NATO’nun genişlemesinin ilkeler temelinde olması esastır. Bir savunma örgütü olan NATO’ya üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerekir.

* Nitekim Finlandiya’nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye bu ülkenin NATO üyeliğine onay vermiştir. İsveç’in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır.”