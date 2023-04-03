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Finlandiya'da Sanna Marin dönemi sona erdi; iktidardaki Sosyal Demokratlar muhafazakâr ve aşırı sağın gerisine düştü

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, pazar günü yapılan genel seçimlerde koltuğunu koruyamadı ve liderliğini yaptığı Sosyal Demokratlar muhafazakâr ve aşırı sağcı rakipleri karşısında üçüncü sıraya kadar geriledi.
Finlandiya'da Sanna Marin dönemi sona erdi; iktidardaki Sosyal Demokratlar muhafazakâr ve aşırı sağın gerisine düştü

Pazar günü oyların tamamı sayılırken Petteri Orpo'nun başında olduğu sağcı ve muhafazakâr Ulusal Koalisyon Partisi, yüzde 20,8 oyla sandıktan birinci parti olarak çıktı.

Ulusal Koalisyon Partisi'ni yüzde 20,1 ile Riikka Purra liderliğindeki aşırı sağcı popülist Gerçek Finler Partisi takip etti. Marin'in liderlik ettiği merkez solcu Sosyal Demokrat Parti, iktidardan üçüncü sıraya kadar gerileyerek yüzde 19,9 oy aldı. Anketler, ilk üç partinin çok yakın seviyede oy alacağını tahmin ediyor ve sıralamayı öngöremiyordu.

Seçimlere katılımın yüzde 71,9 seviyesinde olduğu belirtildi.

Başbakan Marin, yenilgiyi kabul ettiği açıklamasında partisinin oy oranını artırması ve milletvekili sayısının artmasına dikkat çekerken, yine de birinci parti olamadıklarını söyledi ve rakiplerini tebrik etti. 

"Demokrasi konuştu ve Fin halkı oyunu kullandı. Demokrasinin kutlanması her zaman güzel şeydir" diyen Marin, "Bu sonuç hakkında mutlu olacağımız şeyler var" ifadelerini kullandı. 

Partisi sandıktan birinci çıkan Orpo, kamu yayıncısı Yle'ye yaptığı açıklamada, "Büyük bir zafer aldık. Politikalarımız büyük destek aldı" dedi. Orpo, koalisyon görüşmelerine liderlik edeceklerini ifade etti.

Yeni parlamento aritmetiğinde 200 koltuklu mecliste Ulusal Koalisyon Partisi'nin 48, Gerçek Finler'in 46 ve Sosyal Demokratlar'ın 43 koltuğu olacak.

Bu vesileyle Ulusal Koalisyon Partisi koltuk sayısını 10, Gerçek Finler yedi, Sosyal Demokratlar ise üç artırmış oldu.

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