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Fitch depremin kredi notlarına etkisini açıkladı

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, depremin yol açtığı operasyonel aksaklıkların Türk şirketlerinin kredi notlarını etkilemesinin muhtemel olmadığını belirtti.
Fitch depremin kredi notlarına etkisini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kahramanmaraş depreminin yol açtığı operasyonel aksaklıkların Türk şirketlerinin kredi notlarını etkilemesinin muhtemel olmadığını açıkladı.

Söz konusu değerlendirmeleri ihraççı kuruluşlardan gelen ilk geri bildirimlere dayandırdığını belirten Fitch, değerlendirmelerin kapsamındaki şirketlerin ne üretim tesislerinin ne de operasyonel varlıklarının depremden dolayı ciddi bir hasara uğramadığını ifade etti.

ETKİYİ ÖLÇMEK İÇİN ERKEN

Bununla birlikte depremin lojistiğe ve altyapıya verdiği ciddi hasar göz önüne alındığında, depremin ihraççı şirketlerin operasyonlarına dolaylı etkisini tam olarak belirlemek için çok erken olduğunu belirten Fitch, depremin tam makroekonomik etkisinin de henüz ölçülemediğini ifade etti.

Fitch, depremden hızlı toparlanma çabalarına rağmen, kısa vadede tüketici talebinin ve tedarik zincirlerinin etkilenmesini bekliyor. Fitch depremin şirketlere etkisinin ılımlı olmasını ve şirketlerinin kredi notlarına etkisinin sınırlı olmasını beklediğini vurguladı. 

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