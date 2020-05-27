  • BIST 104.520
  • Altın 371,894
  • Dolar 6,7690
  • Euro 7,4165
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini düşürdü

» »
Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini düşürdü
Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerinin derinleşmeye devam ettiğini belirterek, daha önce yüzde 3,9 küçülmesini beklediği küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,6 daralacağını öngörüsünde bulundu.

Fitch Ratings tarafından güncellenen Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, "Koronavirüs Şoku Genişliyor" başlığıyla yayımlandı.

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği raporda, daha önce yüzde 3,9 küçülmesi beklenen dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,6 daralacağı tahmin edildi.

Raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,1'lik büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi.

AVRO BÖLGESİ İÇİN YÜZDE 8,2'LİK DARALMA BEKLENTİSİ

Covid-19 salgınının ekonomik etkilerinin genişlemeye ve derinleşmeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, normalleşmenin uzun zaman alacağı ifade edildi.

Raporda, en büyük aşağı yönlü revizyonların gelişmekte olan ülke ekonomileri ile Avro Bölgesi'nde yapıldığına işaret edilerek, daha önce yüzde 7 daralması beklenen Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 8,2 küçülmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,4 büyüyeceği tahmin edildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'da bu yıl yüzde 6,7'lik bir daralmanın beklendiği raporda, Covid-19 salgınının bölgede en çok etkilediği ülkelerden İtalya ekonomisinin 2020'de yüzde 9,5, İspanya ekonomisinin yüzde 9,6 ve Fransa ekonomisinin yüzde 9 küçüleceği öngörüldü.

Raporda, İngiltere ekonomisinin ise bu yıl yüzde 7,8 daralmasının beklendiği bildirildi.

ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin tahminlerin sabit tutulduğu raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6 daralacağı, 2021'de ise yüzde 4 büyüyeceği tahmin edildi.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin tahminleri, aşağı yönlü revize edildi

Raporda, Çin hariç gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik aşağı yönlü revizyonlar yapıldı. Daha önce ortalama yüzde 0,5 daralması beklenen gelişmekte olan ülkelerin bu yıl yüzde 1,7 küçüleceği öngörüldü.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021'de ortalama yüzde 6,6 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de ekonominin bu yıl yüzde 0,7, 2021'de ise yüzde 7,9 büyüyeceği tahmin edildi.

TAHMİNLERDE EN BÜYÜK DÜŞÜŞ HİNDİSTAN'DA

Gelişmiş ülke ekonomilerinin tahminlerindeki en büyük düşüşün Hindistan'da yapıldığına dikkat çekilen raporda, Hindistan ekonomisinin bu yıl yüzde 5, Brezilya ekonomisinin ise yüzde 6 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağı öngörüldü.

Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlere de yer verilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar 7 liranın üzerine yükseldi28 Nisan 2020 Salı 17:04
  • IMF’den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi21 Nisan 2020 Salı 08:43
  • IMF’den COVID-19’un ekonomik etkilerine karşı likidite hattı Perşembe 16 Nisan 202016 Nisan 2020 Perşembe 08:48
  • Dolarda yükseliş sürüyor; 6,90'ın üzerine çıktı15 Nisan 2020 Çarşamba 16:21
  • IMF Başkanı: Koronavirüs, Büyük Buhran'dan bu yana en sert ekonomik küçülmeye sebep olacak09 Nisan 2020 Perşembe 16:10
  • IMF'nin Küresel Belirsizlik Endeksi, Koronavirüs salgınıyla tarihin en yüksek seviyesinde07 Nisan 2020 Salı 19:20
  • Dünya Bankası'ndan Gelişmekte Olan Ülkelere Kovid-19 Desteği03 Nisan 2020 Cuma 09:37
  • Kalkınma Bankası Genel Müdürü Barutcu: “Ekonomik zorlukların aşılması için dört paket hazırlandı”02 Nisan 2020 Perşembe 15:52
  • Dövizde son durum ne?31 Mart 2020 Salı 16:39
  • Küresel Piyasalarda Fed'in Rüzgarı Devam Ediyor25 Mart 2020 Çarşamba 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti