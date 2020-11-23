Flaş İddia: Saray'da yumruklaşma oldu!

Cumhurbaşkanlığı Sarayında yumruklaşma olduğu iddia edildi.
İnternet üzerinden yayın yapan Gıynık Gazetesi'nin öne sürdüğü iddiaya göre Çarşamba akşamı KKTC Cumhurbaşkanlığı sarayında yumruklaşma meydana geldi.
Çıkan kavganın Cumhurbaşkanı Tatar'ın önünde olduğu da ileri sürüldü.
Atakan'ın Özer Kanlı'yı yumrukladığı öne sürülen haberde tartışmaya LTB eski Başkanı Cemal Bulutoğulları'nın da dahil olduğu öne sürüldü.
KKTC Cumhurbaşkanlığı henüz daha haberi yalanlamadı.
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