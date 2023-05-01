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Fotoğraf paylaşırken dikkat: Tüm bilgilerinizi vermeyin

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Fotoğraf paylaşırken nerede olduğunuzdan fotoğrafı ne zaman çektiğinize kadar pek çok bilgiyi de veriyor olabilirsiniz. Peki bu gizli verileri saklı tutmak için ne yapabilirsiniz?
Fotoğraf paylaşırken dikkat: Tüm bilgilerinizi vermeyin

Bir flört uygulamasında biriyle tanıştınız ve sohbet ederken fotoğraf göndermeye karar verdiniz. Bir gün batımı fotoğrafı ya da kedinizle birlikte verdiğiniz bir poz… Ancak bu pek güzel ve estetik bulduğunuz fotoğraflar, henüz size oldukça yabancı olan kişiye, hakkınızda düşündüğünüzden çok daha fazla bilgi veriyor olabilir.

Özellikle de o an, spontane bir paylaşım yapmaya karar verdiyseniz gönderdiğiniz fotoğraf sayesinde tam olarak nerede olduğunuzu bile paylaşmış olabilirsiniz.

Teknoloji, hayatı kolaylaştırırken hakkımızdaki her bilgiyi de saklar. Uygulamalar nerede olduğumuzu takip ederken; hiç farında olmadan bilgilerimizi tanımadığımız kişilerle paylaşabiliyoruz.

Peki bu duruma nasıl son verebiliriz?

Her fotoğraf çektiğimizde, telefonumuz metadata depolar. Yani fotoğrafın hangi cihazla, hangi kamera ayarlarıyla, nerede çekildiği gibi bilgiler metadatada yer alır. Bu, EXIF verileri olarak da bilinir.

Bu verileri fotoğraflar aracılığıyla göndermeye son vermek için ise şu adımları takip etmek yeterli:

iPHONE KULLANICILARI İÇİN:

Paylaşmak istediğiniz görüntüyü açın ve paylaş düğmesine dokunduktan sonra
“seçenekler”i seçip konumu kapatın. Bunu her görsel için yapmak zahmetli olabilir. Bu nedenle kameradaki bu konum izlemeyi tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz.

Ayarlar’dan, gizlilik ve ardından da konum servislerine gelin. ‘Kamera’ya dokunup ‘asla’yı seçin.

ANDROID KULLANICILARI İÇİN:

Android’de ise galeriyi açıp paylaşmak istediğiniz fotoğrafı açın. Ayrıntılar’a girip ‘konum verilerini kaldır’ı tıklayın.

Konumunuzu tamamen fotoğraflardan devre dışı bırakmak için ise; kamera uygulamasının ayarlarını açıp konum ayarını kapatın.

PEKİ YA SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILANLAR?

Genel olarak sosyal medya siteleri, yüklenen fotoğraflardan metadatayı çıkarır. Bu yüzden de Instagram veya Twitter’dan fotoğraflarınızın indirilmesi halinde fotoğrafla ve sizinle ilgili detaylara ulaşılamayacaktır.

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