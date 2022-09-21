  • BIST 3.245,76
  • Altın 982.382
  • Dolar 18.3242
  • Euro 18.1262
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Fransa ve Yunanistan’dan Ege’de ortak tatbikat

» »
Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyeceği bildirildi.
Fransa ve Yunanistan’dan Ege’de ortak tatbikat

Yunan basınına göre, Fransa ve Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri, Doğu Ege’de ortak tatbikat düzenleyecek.

İskiri Adası’ndan Bozbaba Adası’na kadar geniş bir alanda düzenlenmesi planlanan tatbikata; savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemilerle denizaltıların katılması öngörülüyor.

24 Eylül-1 Ekim’de düzenleneceği belirtilen tatbikatın ardından Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun Atina’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB bayrakları Kraliçe’nin cenaze töreni nedeniyle yarıya indirildi19 Eylül 2022 Pazartesi 16:36
  • AB, Acil Durum Yetkileri İstedi19 Eylül 2022 Pazartesi 15:18
  • Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Türklerin güneydeki çalışma hayatına dahil edilmesini istedi18 Eylül 2022 Pazar 15:51
  • İtalya’da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor18 Eylül 2022 Pazar 15:39
  • Hayat pahalılığı nedeniyle halk sokağa indi! Cumhurbaşkanı da destek verdi18 Eylül 2022 Pazar 15:06
  • Hollanda’da gıda yardımları artacak18 Eylül 2022 Pazar 13:48
  • Belçika’da 55 hakim ve savcı hapse girdi18 Eylül 2022 Pazar 11:59
  • Fransa'da enerji sıkıntısı "kışın nasıl geçirileceği" endişesini gündeme taşıdı17 Eylül 2022 Cumartesi 19:03
  • İsveç: Türkiye’yle yaptığımız anlaşmayı ciddiye alıyoruz16 Eylül 2022 Cuma 20:14
  • Avrupa’dan Rus vatandaşlara vize zorluğu16 Eylül 2022 Cuma 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti