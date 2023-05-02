Fransa’da 1 Mayıs: Yüzlerce yaralı var

Fransa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, en az 200 sivil ve eylemci ile 406 polisin yaralandığı bildirildi.

Fransa’da dün, başkent Paris ile Lille, Toulouse Lyon, Nantes, Rennes ve Marsilya dahil birçok kentte, emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma karşı kitlesel gösteriler düzenlendi.

Yaralananlara ilk yardım müdahalesinde bulunan Street-Medics Gözlemevi, gösterilerde aralarında eylemlere katılmayan sivillerin de olduğu ve 30’u ağır 200 kadar kişinin yaralandığını belirtti.

Street-Medics Gözlemevi, yaralı sayısının artabileceğini ve 2 binden fazla kişinin de polisin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız kanalı BFMTV’de, gösterilerde 305’i Paris’te 540 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Darmanin, eylemlere müdahalede bulunan 406 polis ve jandarmanın yaralandığını açıkladı.

Ülkenin en büyük işçi federasyonlarından Genel İş Sendikası (CGT), 1 Mayıs’ta Fransa genelinde 310 farklı noktada düzenlenen gösterilere, 550 bini Paris’te olmak üzere yaklaşık 2,3 milyon kişinin katıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı ise ülke genelindeki katılım sayısının 782 bin olduğunu bildirdi.

Sosyal medyadaki videolarda, bazı protestocuların, müdahalede bulunan polislere attığı molotofkokteylinin alevlerinin bir polise sıçraması üzerine güvenlik güçlerinin, gazeteciler dahil alandakilere sert müdahale ettiği görülüyor.

Polisin müdahalesiyle birçok gazetecinin yaralandığı belirtiliyor.

ÜLKEYİ KARIŞTIRAN REFORM

Fransa’da hükümetin, emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart’ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı.

Ülke genelinde 16 Mart’tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64’e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.