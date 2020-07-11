Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 30 Bini Geçti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 4'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 658 artışla 205 bin 904'e ulaştı.

Son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 4'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 496'ı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 62 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 218 artarak 78 bin 388 oldu.

Yoğun bakımda olan hasta sayısı 93 gündür düşüyor.

PERU'DA SON 24 SAATTE KOVİD-19 NEDENİYLE 186 KİŞİ ÖLDÜ

Peru'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 186 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 186 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 11 bin 500'e yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 198 artarak 319 bin 646'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 210 bin 638 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

AVUSTRALYA'DA KOVİD-19'DAN CAN KAYBI 107'YE YÜKSELDİ

Avustralya'nın Melbourne kentinde 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 107'ye çıktı.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Eyalet Sağlık Bakanı Jenny Mikakos ile düzenlediği basın toplantısında, "geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı" uygulanan eyaletin başkenti Melbourne'deki Kovid-19 vakalarındaki artış ve can kaybıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyalette, son 24 saatte yapılan testlerde 216 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıklayan Başbakan Andrews, hastanede tedavi gören 90 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Vatandaşlarına "Bu sıradan bir hafta sonu değil, kurallara uyun" çağrısında bulunan Andrews, "Viktoryalılardan yapmalarını istediğim şey, kuralları aşmanın yollarını bulmak için zaman harcamak değil. Bunun yerine kuralları takip etmeleri. Hepimiz bunu yapmak zorundayız. Karşılaştığımız gerçekleri görmezden gelme lüksümüz yok." ifadesini kullandı.

Yaşanan can kaybıyla birlikte Victoria'da virüsten ölenlerin sayısı 23'e, Avustralya genelinde 107'ye yükseldi.

Artan vakalara karşı eyaletteki hastanelerin iyi hazırlandığını belirten Eyalet Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, "Ocak ayından itibaren bu salgına yanıt vermek için çalışıyorlar. Rakamlar düştüğünde bile çabalarını asla durdurmadılar. İyi donanımlılar ve yanıt vermek için iyi eğitildiler." şeklinde konuştu.

Sosyal mesafe kuralına uymanın zor olduğu durumlarda maske takılmasının tavsiye edildiği eyalette yeteri kadar kişisel koruyucu malzeme bulundurduklarını anlatan Mikakos, depolarında ventilatörler ve 32 milyon maske stokladıklarını da sözlerine ekledi.

Melbourne'de yürürlükte olan yasaklar kapsamında "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkarak kuralları ihlal edenlere kişi başına 1652 Avustralya doları ceza kesiliyor.

Marketler, berberler ve kuaförlerin açık kalacağı kentte, kafeterya, lokanta ve barlar sadece paket servisi yapabilecek. Ancak kütüphaneler, toplum merkezleri, hayvanat bahçeleri, havuzlar, kapalı spor salonları, açık alandaki spor faaliyetleri, galeriler, müzeler, tiyatrolar gibi halkın bir araya geldiği çok sayıda mekan 6 hafta boyunca kapalı kalacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 milyon 970 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse rastlanan 9 bin 549 kişiden 7 bin 626'sının iyileştiği kaydedildi.

MISIR'DA KOVİD-19 NEDENİYLE BİR GÜNDE 85 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 85 artarak 3 bin 702'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 85 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 981 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 702'ye, vaka sayısının da 80 bin 235'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 521 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 23 bin 274'e ulaştığı aktarıldı.