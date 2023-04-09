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Fransa’dan 6 ülkeye seyahat uyarısı

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Fransa, Sahra Altı Afrika'da terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, vatandaşlarına Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya'ya seyahat uyarısında bulundu.
Fransa’dan 6 ülkeye seyahat uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sahra Altı Afrika’da terör tehdidinin yüksek olduğu vurgulandı.

Çad, Burkina Faso, Mali, Nijer, Moritanya ve komşu ülkelerde Batılılara yönelik terör saldırısı ve kaçırılma riskinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, Fransızlara bu ülkelerde zaruri nedenler dışında yolculuk yapılmaması tavsiye edildi.

Açıklamada, bu ülkelerde bulunan Fransızların hayatlarının ve güvenliklerinin açıkça ve doğrudan tehdit altında olduğu ifade edilerek, bulundukları ülkeleri terk etmeleri istendi.

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