  • BIST 4.494,48
  • Altın 1270.872
  • Dolar 19.5324
  • Euro 21.4307
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Fransa’dan Wagner hamlesi: Terör örgütü listesine dahil edilecek

» »
Fransa Parlamentosu, Wagner'in terör örgütü olarak tanınması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.
Fransa’dan Wagner hamlesi: Terör örgütü listesine dahil edilecek

Fransa Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada, “9 Mayıs Salı günü Meclis, Fransa ve Avrupa Birliği’ni özel askeri grup Wagner’i terör örgütleri listesine dahil etmeye çağıran karar önergesini oybirliğiyle kabul etti” denildi.

WAGNER GRUBU

Bazı kaynaklarca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin fiili özel ordusu olarak görülen paramiliter grup Wagner, birçok ülkede Rus hükümeti ile çalışıyor.

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, Ukrayna başta olmak üzere Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali’deki savaşlarda görev yaptı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da antibiyotik sıkıntısı derinleşiyor08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:27
  • Almanya’dan açıklama geldi! Süre 3 ay uzadı07 Mayıs 2023 Pazar 17:30
  • Avrupa’da işten çıkarma dalgası ekonomideki yavaşlama belirtileriyle genişliyor07 Mayıs 2023 Pazar 16:49
  • AB’den İran’ın idam kararına tepki07 Mayıs 2023 Pazar 11:59
  • Batı, İran’ı ‘nükleer krizi yeniden alevlendirmekle’ suçladı06 Mayıs 2023 Cumartesi 14:04
  • AB: Çin, Rusya gibi bir tehdit değil05 Mayıs 2023 Cuma 17:55
  • Fransa ile İtalya arasında yeni kriz04 Mayıs 2023 Perşembe 21:29
  • Hollanda'da 1988'den bu yana en fazla grev 2022'de yapıldı03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:59
  • Yunanistan’da aşırı sağcı partinin seçime girmesi yasaklandı03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:34
  • Fransa’da 1 Mayıs: Yüzlerce yaralı var02 Mayıs 2023 Salı 21:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti