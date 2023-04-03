Fransız bakandan dikkat çeken hamle: Playboy’a konuştu

Son dönemde halkın büyük tepki gösterdiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un en güvendiği isimlerden Sosyal Güvenlik Bakanı Marlene Schiappa, dikkat çekici bir hamle yaptı.

Yetişkin içerikleriyle tanınan “erkek dergisi” Playboy Fransız siyasetinde yeni bir tartışma konusu oldu…

Son haftalarda emeklilik yaşının artırılmasına karşı tepkilerin giderek arttığı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a destek her geçen gün azalırken, Macron’un en güvendiği isimlerden biri olan Sosyal Ekonomiden Sorumlu Bakan Marlene Schiappa bazı açıklamalarda bulundu.

Grevin, şiddetin ve siyasi ve toplumsal belirsizliğin hüküm sürdüğü ülkede 40 yaşındaki Schiappa, Playboy dergisine konuştu. Macron’un kabinesinde öne çıkan feministlerden biri olan Schiappa kadın ve LGBT hakları ile ilgili konuştu.

KABİNEDEN TEPKİ ÇEKTİ

Fakat genç bakanın Playboy dergisine verdiği “erotik” pozları Fransa kabinesinde tepki çekti. Başbakan Elisabeth Borne’a yakın kaynaklar, “Özellikle böyle bir dönemde bu pozlar uygun olmadı” ifadesini kullandı.

Fakat Fransız kamuoyundan ve siyasetçilerden gelen tepkiye Schiappa sert yanıt verdi. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan bakan, “Kadınların bedenleri üzerindeki kontrolü her yerde ve her zaman savunuyorum. Fransa’da kadınlar özgürdür. Küçük düşürmeye çalışanlar ve iki yüzlülere rağmen” dedi.