Frontex, facia yaşanmadan önce Yunanistan’a bilgi vermiş

Avrupa Birliğinin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söyledi.

Frontex Direktörü Leijtens Alman Süddeutsche Zeitung’a yaptığı açıklamada, trajik bir kazanın daha yaşanmış olmasının son derece üzücü ve durumun da çok dramatik olduğunu belirterek, “Salı günü iş arkadaşlarım, içinde muhtemelen insan kaçakçıları tarafından sıkıca bir araya getirilmiş 600 kişinin Yunanistan’a doğru gittiği balıkçı teknesini tespit etti. Görevimiz olduğu üzere tekneyi yerel makamlara bildirdik. Teknenin çarşamba günü batmış olması ve trajik bir kazanın daha yaşanmış olması son derece üzücü.” dedi.

Leijtens, tam olarak ne olduğunu ve nasıl daha fazla koruma sağlayabileceklerini açıklığa kavuşturmak üzere doğrudan Yunanistan’a uçtuğunu vurguladı.

“YASAL GÖÇ KOLAYLAŞTIRILMALI”

Önümüzdeki yıllarda Avrupa üzerindeki düzensiz göç baskısının azalacağını düşünmediğini dile getiren Leijtens, yoksulluk gibi kaçış nedenlerinin o kadar çabuk değişmeyeceğini belirterek, “Çok sayıda göçün yaşanacağı daha uzun bir döneme hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle insanların yasa dışı yollara sapmasını engellemeye çalışmalı ama aynı zamanda yasal göçü de kolaylaştırmalıyız. Ayrıca etkili ve insani geri dönüşlere ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

“BU KADAR ÇOK İNSANIN BU TEHLİKELİ YOLCULUĞA ÇIKMASI ENGELLENMELİ”

Frontex Direktörü Leijtens, “STK’lerin devlet kurtarma ekiplerinin yardımseverliği konusunda şüpheleri olduğu ve STK’lere ait kurtarma gemilerinin yetkililer tarafından alıkonulduğu”na ilişkin soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

“Elbette her gemi kurtarma yapabilir. Sadece devlet gemileri değil. Ancak yetkililerin kaosa düzen getirmek istemesini anlayabiliyorum. Geçen hafta burada bir STK tekneleri olduğunu ve yardım etmek istediklerini iletti. Prensip olarak iyi. Ancak böyle bir operasyonun koordinasyona ihtiyacı var. Bu yüzden botları gönderen ve herkesin aynı bota binmemesini sağlayan kurtarma merkezleri var. Ben farklı bir stratejiyi savunmayı tercih ediyorum. Bu strateji bu kadar çok insanın bu tehlikeli yolculuğa çıkmasını engelleyelim. Daha fazla kurtarma kapasitesi yerine daha fazla önleme.”

Geçmişte insan kaçakçılarının kişi başı 2000 dolar aldıklarını, bunun şimdilerde 500 dolara kadar düştüğünü savunan Leijtens, bu konuda siyasetin de desteğinin önemini vurgulayarak, “Sadece teknelerin gelmesini beklememeli. Gitmeleri konusunda daha fazlasını yapmalıyız. İnsanların kendi ülkelerinde iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmalı ve yaşam koşullarına daha fazla yatırım yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT, gözaltına alınan dokuz kişinin Mısır vatandaşı olduğunu duyurdu.

Mısırlıların suç örgütü kurmak ve yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandığı belirtilirken, teknenin kaptanının ise hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedildi.

Haberde, teknenin Mısır’dan yola çıktığı, Libya'nın doğusundaki Tobruk bölgesinde bir süre durduktan sonra İtalya’ya doğru hareket ettiği belirtildi. Teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edilmişti.

Save The Children isimli Sivil Toplum Kuruluşu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dün alabora olan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun mahsur kalmış olabileceğine dair görgü tanıklarının ifadelerinin olduğunu belirtmişti.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde de teknedekilerden bir hastanın, teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuk olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Göç ve İltica Bakanlığından alınan bilgiye göre, kurtarılan 104 kişi arasında 8 refakatsiz çocuk bulunuyor.

ATİNA’DA GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, 79 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçmen teknesi faciası nedeniyle düzenlenen protesto gösterisinde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

“Sınırları açın” ve “Sisteminiz öldürüyor” yazılı dövizlerin taşındığı gösteride, olayla ilgili Avrupa Birliği’nin (AB) göç politikaları sorumlu tutuldu.

Göstericilerden ayrılan yüzleri maskeli bir grup polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polis ise göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda bir kişi gözaltına alındı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dün, Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Navarin’den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Olayda, 79 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı’na getirilmişti.

Yunan Sahil Güvenliği kurtarılan göçmenlerin 47’sinin Suriye, 43’ünün Mısır, 12’sinin Pakistan ve 2’sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone’a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyor.

Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.