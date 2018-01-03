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Futbol dünyasının efsane isimleri, TDP adayı Tekin Birinci'ye destek amaçlı videolar hazırladılar

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Futbol dünyasının efsane isimleri, TDP adayı Tekin Birinci'ye destek amaçlı videolar hazırladılar
7 Ocak 2018'de gerçekleşecek erken genel seçimler için futbol dünyasının efsane isimleri, Tekin Birinci'ye destek amaçlı videolar hazırladılar.

Barcelona eski başkanı Joan Laporta, Sol Campbell, Emile Heskey, Nuankwo Kanu, Tony Adams ve Şota Arvaladze gibi isimler Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayı Tekin Birinci’ye hazırladıkları videolarda şu ilginç mesajları yolladılar:

Şota Arvaladze: “İnşallah bütün Lazlar da seni destekler”

Sol Campbell: “Sen herkesi bir araya getirebilirsin”

Emile Heskey: “Bütün dünyayı Kuzey Kıbrıs’ta birleştir”

Nuankwo Kanu: “Sen bizim istediğimiz gibi bir insansın”

Tony Adams: “İnsanlarla uğraşmak ve onlara en iyisini vermek zorundasın”

Joan Laporta: “Ciddi birisin ve yaptığın işe kendini adıyorsun”

 

TEKİN BİRİNCİ KİMDİR?

11 Ocak 1983’te Lefkoşa da doğdu. 1997’de BTMK, 2000’de TMK'dan mezun oldu. 2000-2004 yılları arasında Amerika’nın Batı Virginia eyaletinde Marshall Üniversitesi’nde öğrenim gördü. ‘Bilişim İletişim Sistemleri’ majoru yanında Ortadoğu politikaları, ekonomi ve idarecilik minorlerinden mezun oldu. 2006 yılında askerliğini tamamladı. 2007 ve 2014’te olmak üzere iki dönem Gençlik Gücü TSK Kulüp Başkanlığı yaptı.

2008 yılında Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun düzenlediği Futbolcu Temsilciliği sınavını kazanan ilk Kıbrıslı Türk olarak Uluslararası futbolcu temsilciliği yapmaya başladı. 5 kıta da 12’den fazla ülkede 100’den fazla Uluslararası transfere imza atıp, ülkemize de dünya çapında yıldız oyuncuları getirerek, ülke tanıtımına katkıda bulundu. 2009 yılındaki erken genel seçimlerde 26 yaşında TDP milletvekili adayı olarak KKTC tarihindeki en genç aday oldu.

 

 

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