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Galatasaray’da Icardi korkusu

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Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'da Mauro Icardi, maç sonu hakemlerle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle "4 maça kadar men" kategorisinden ceza alma ihtimali bulunuyor.
Galatasaray’da Icardi korkusu

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın Başakşehir’e 3-2 mağlup olup elendiği maçı sonrası kulübün paylaşımını alıntılayıp, “Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu” paylaşımda bulunan Galatasaraylı Mauro Icardi, sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'lık oldu.

Devre arasında eklenen özel maddede “4 maça kadar men cezaları ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir” ifadesi yer alıyor. PFDK'nın Icardi'yi de bu madde içinde değerlendirip değerlendirmeyeceği merak konusu.

Ayrıca Galatasaray ve Başkan Dursun Özbek'in yanı sıra Beşiktaş Kulübü ve Başkan Ahmet Nur Çebi de sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'lık oldu.

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