Galatasaray'ın yeni golcüsünün geleceği tarih belli oldu

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yollarını ayıran Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a satan Ozan Kabak'ı da takımda tutan Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'ın forvet hattı için el sıkıştığı Alan Carvalho’nun durumu netleşti. Yıldız oyuncunun 9 Ocak’ta Antalya kampında olacağı belirtildi. Bu arada Guangzhou Evergrande, Alan’ın 19 Ocak’ta bitecek sözleşmesini 7 Ocak’a çekerek kulüpten ayrılacağını açıkladı.