Galaxy Note 8 kullanıcılarının dört gözle beklediği Android Pie güncellemesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün yaşanılan gelişmeye göre, Samsung‘un Note 8 için Android Pie güncellemesini ve One UI arayüzünü test ettiği ortaya çıktı

Galaxy Note 8 için Android Pie ve One UI müjdesi!

Samsung’un geçtiğimiz günlerde San Francisco’da tanıtmış olduğu One UI yeni arayüzünün Galaxy S8 ve Note 8 modellerine gelip gelmeyeceği tartışılırken, Note 8 kullanıcılarına müjdeli bir haber geldi.

Bugün paylaşılan raporda Samsung, Galaxy Note 8 için Android 9.0güncellemesini test ettiği ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre teknoloji devi son hız Android Pie için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda Samsung’un, Note 8 kullanıcılarına sunacağı N950FXXU5DRK4 yazılım sürümü ile birlikte herkesi şaşırtacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu bu durum hakkında yayınlanan rapora göre Samsung’un yeni Android sürümü ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir özelliği de test ettiği ön görülüyor.

Dün yapmış olduğumuz haber ile birlikte Galaxy S8 ve Note 8 için yayınlanacak olan Android 9.0 güncellemesiyle birlikte, kullanıcılara yeni arayüz tasarımının sunulmayacağını belirtmiştik.

Fakat sızıntılarıyla tanınan Ice Universe yapmış olduğu paylaşım ile birlikte söz konusu durumun tam tersini düşünüyor. Ice Universe’ye göre Samsung herkesi ters köşe yaparak Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 için One UI arayüzünü sunacak. Şimdilik söz konusu bu durum hakkında, her şeyin bir varsayımdan ibaret olduğunu da belirmekte yarar var.

Ocak 2019’da ilk olarak Galaxy Note 9 ve S9 modelleri için beta olarak yayınlanacak olan Android 9.0 Pie güncellemesi, daha sonrasında ise Note 8 ve Galaxy S8 modelleri için yayınlanacak