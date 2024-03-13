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Gardiyanoğlu: Çalışma yaşamına hem işçi hem işveren gözüyle bakıyorum

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Demokrat Hareketi Başkanı Alper Özsakınç ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
Gardiyanoğlu: Çalışma yaşamına hem işçi hem işveren gözüyle bakıyorum

Kabulde konuşan Başkan Alper Özsakınç, bakanlığı döneminde ortaya çıkardığı yolsuzlukları takdir ettiklerini belirterek, Gardiyanoğlu’na görevinde başarılar diledi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, konuşmasında destek beyanatlarından dolayı teşekkür etti.Sosyal Sigortalar’daki reçete yolsuzluğuyla ilgili ciddi bir soruşturma başlattıklarını ve konunun yargıda olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, "Bu soruşturmalarda bakanlığımızın geri adım atıp atmayacağı konusunda çok spekülasyon yapıldı. Asla ve asla geri adım atmayacağımı söyledim. Ülkemizin böyle bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı vardı. Çünkü yıllardır yapanın yanına kalıyor, üzerine gidilmiyor diye toplumun bir önyargısı vardı. Özellikle son yıllarda yapılan kamuoyu yoklamalarında halkın siyaset kurumuna ve siyasetçiye olan güveninin azaldığını üzülerek takip ediyoruz. Bu güveni tekrar yükseltmek bizim elimizde. 13 Eylül tarihinde başlayan bu soruşturma sürecinde konu yargıdadır. Yargıya saygılıyız.’’ ifadelerini kullandı. 

Bu süreç içinde çok ciddi tedbirler aldıklarını, gerek doktorların gerekse eczacıların sözleşmelerinde ciddi revizeler yapıldığını anlatan Gardiyanoğlu, "Siyasetteki en büyük rehberim vicdanımdır. Halkın çok büyük bir kesiminde bu konuya destek var.’’ şeklinde konuştu.

Gardiyanoğlu: ‘’Çalışma yaşamına hem işçi hem işveren gözüyle bakıyorum’’

Çalışma hayatını hem işçi hem işveren gözüyle değerlendirdiğini ifade eden Gardiyanoğlu, asgari ücreti işçi ve işveren tarafının oy birliğiyle belirlediklerini anımsatarak, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyon karşısında çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak sosyal sigorta işveren teşvik primlerini %25’ten %50 ye yükselttiklerini söyledi.
Üretim sektöründe işveren teşvik prim oranını ise %58’e çıkarttıklarını belirten Gardiyanoğlu, " Şu an Mecliste olan, yakın bir tarihte çıkması düşünülen bir affımız var. Yeni sektörlerde bir çok konuda açılımlarımız var. Ara eleman eksiğinin giderilmesi için Esnaf Odası ve Sanayi Odası ile bir toplantı yaptık.18-30 yaş arası , Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nin açacağı kurslardan mezun olması şartıyla işsiz gençlerimize 5 yıl boyunca sosyal güvenlik yatırımlarını biz ödeyeceğiz ve belli bir süre asgari ücretin %30’u kadar maaşlarına destek vereceğiz. Kadın işgücünün çalışma yaşamına dahil edilmesi amacıyla, Sosyal Hizmetler Dairemiz tarafından düzenlenen meslek kurslarında sertifika almış meslek sahibi olmak isteyen girişimci kadınlarımıza da 5 yıl boyunca sosyal güvenlik desteklerini biz ödeyerek destek olacağız.’’şeklinde konuştu.

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