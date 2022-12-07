Gardiyanoğlu: LTB’nin vizyon değiştirme zamanı gelmiştir

Genel Başkan Metin Atan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın sadece bir belediye olarak değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti olduğu algısıyla anılması gerektiğini ifade etti.

Gardiyanoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası tanınmışlığı olan iki kurumundan birisi olduğuna işaret ederek, bu özellik kullanılarak ülkeye bir çok projenin getirilebileceğini anlattı.

Belediyeciliğin doğumundan ölümüne kadar herkesi kucaklayan ve sorunlarının çözüm noktası olan bir kuruluş olduğunu belirten Gardiyanoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin son on yılda sıkıntılı bir döneme sürüklendiğini söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, “uygulanan ekonomik akıl belediyenin borcunu 3-4 kat artırmıştır. Biz siyasi egolarımızdan ari bir şekilde belediyecilik hizmeti yapmak için yola çıktık” dedi.

“beni herkes iyi tanır, hiçbir zaman parmağımın arkasına saklanmadım. Dün ne ise bugün de aynıyım, yarın da aynı olacağım” şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, Cumhuriyet Meclisi ile Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi inşasına karşı çıkanlara tepki gösterdi ve geçmişte su projesi ile pandemi hastanesine karşı çıkanların şimdilerde bu projelere herkesten daha fazla sahip çıktıklarını anımsattı.

Gardiyanoğlu, söz konusu yerleşkenin inşaat alanının toplam dört yüz dönüm olduğunu belirterek, sadece yüz dönümüne inşaat yapılacağını, geriye kalan dört yüz dönümlük alanın ise halkın nefes alacağı bir yeşil alan olacağını kaydetti.

Lefkoşa’da vatandaşların rahatlıkla kullanacağı boyutta yeşil alan ve parkların bulunmadığını ifade eden Gardiyanoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu konuda da kabuk ve vizyon değiştirmesinin zamanının geldiğini vurguladı.

Sadık Gardiyanoğlu, vatandaşlara 25 Aralık’ta siyasi ideolojilerden uzak ve ellerini vicdanlarına koyarak sandığa gitmeleri çağrısı yaparak, “Lefkoşa herhangi bir siyasi partinin değil, tüm renklerindir” dedi.

KAMU-SEN Genel Başkanı Metin Atan da, belediyelerde iyi yönetimlere ihtiyaç olduğunun altını çizerek, “göreve yeni gelecek olan kişiye başarılar diliyorum” dedi.

Atan, LTB’nin tanınmışlığı üzerinden halkın yararına çok önemli işlerin yapılabileceğini de söyledi.