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Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor Kulübü Başkan İsmail Arter’i Ziyaret Etti

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Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çamlık Spor’un şampiyon sporcuları, Kulüp Başkanı, Kulüp antrenörü ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.
Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor Kulübü Başkan İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çamlık Spor’un şampiyon sporcuları, Kulüp Başkanı, Kulüp antrenörü ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor Kulübü, Büyük Erkekler Takımı’nın 2019-2020 Rauf Raif Denktaş Federasyon Şampiyonluğu, 2019-2020 Voleybol Ligi Şampiyonluğu ve 2019-2020 Süper Kupa Şampiyonluk kupalarını Başkan İsmail Arter’e takdim etti.
 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, uzun yıllardır faal olmayan Çamlık Spor Kulübü’nün son yıllarda faal duruma geçtiğini ve gençlerin spor yapması için katkılarının dikkat çektiğini söyledi. Başkan Arter, Çamlık Spor Kulübü’nün şampiyonluğunun kendilerini hem mutlu ettiğini hem de gurur verdiğini ifade ederek, şampiyonluklarla dolu bir yıl geçiren kulübün başarılarının devamını diledi. Başkan İsmail Arter, gençlerin voleybol sporunu daha da geliştirmelerini görmek istediğini, bu anlamda belediyenin her türlü desteği vermeye devam edeceğinin belirterek, voleybol sporunu sevenleri ve bu sporu yapanları çoğaltmak için altyapının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Esas işi yapanın kulüp yöneticileri olduğunu ifade eden Başkan Arter, kendilerine bu gururu yaşatan sporculara ve yöneticilere teşekkür etti.

 

 

Çamlık Spor Kulübü Başkanı Hasan Hasoğlu, Başkan İsmail Arter’in verdiği destekle Kulübün Büyük Erkek Takımının federasyon, Voleybol Ligi ve Süper kupa şampiyonu olduğunu ifade ederek, kulüp bünyesinde 1 Yıldız erkek, 3 Yıldız kız takımı,1 genç erkek, 1 genç bayan takımı ile büyük erkek takımının bulunduğunu, akademide ise voleybol sporunu sevdirmek için çalıştıklarını söyledi. Hasoğlu, akademide 110, yıldız ve genç takımlarında 60, erkek takımında ise 10 sporcunun olduğu bilgisini de verdi. (MHA)

 

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