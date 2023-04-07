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Gazimağusa Belediyesi, meyve ve sebzelerin kayıt altına alınması için denetimlere başladı

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Gazimağusa Belediyesi Açık Pazar ve Çarşı Birimi, meyve ve sebzelerin kayıt altına alınması için denetimlere başladı.
Gazimağusa Belediyesi, meyve ve sebzelerin kayıt altına alınması için denetimlere başladı

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni yürürlüğe giren Hal Yasası gereğince kent genelinde satışa sunulacak meyve ve sebzelerin Belediye tarafından kayıt altına alınması ve kıymet ve tartı ücreti alınması için yeni uygulamaya başlıyor. Bu çerçevede, konuyla ilgili bir süredir çalışma yürüten Gazimağusa Belediyesi Açık Pazar ve Çarşı Birimi, belediyeye ibraz edilmeden mal sevkiyatı yapılmaması için denetim yapıyor.

Belediyenin Açık Pazar Çarşı Birimi Sorumlusu Burak Kumsal, konuyla ilgili açıklamasında, 51/95 Belediyeler Yasasının 94. Maddesi uyarınca Belediye sınırları içerisinde ve halin dışında satılan ve /veya tartılan her ürün için satış fiyatı üzerinden %1,5 ile %4 arasında kıymet ve tartı ücreti alınması gerektiğini ifade etti. Kumsal, Gazimağusa Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren market ve meyve sebze satışı yapan işletmeler, restoran ve otellerin kayıt altına alınmayan ürünleri almamaları konusunda uyardı.

Çarşı ve Zabıta ekiplerinin Hal Yasası’nın verdiği yetki ile Gazimağusa Belediye sınırları içerisinde yer alan tüm Market ve Meyve Sebze satışı yapan işletmeleri Nisan 2023 tarihinden itibaren denetlemeye başladığını da belirtti.

Kumsal, Yeni Hal Yasası’nın 7. Madde 2.Fıkrası’nın “Bakanlık ve belediyeler malların belediye sınırları içerisinde toptan alım ve satımlarının münhasıran halde yapılmasını sağlamak amacıyla hale girişini sağlamak, malları toplamak, satışını durdurmak, el koymak, müsadere etmek gibi gerekli önlemleri almakla görevli ve yükümlüdürler” dediğini de belirterek, bu madde gereği Gazimağusa Belediyesi’nin denetim yaptığı yerlerde belediye tartı ve kıymet bedelinin ödendiğini belirten mühür bulunmayan meyve ve sebze tespiti halinde ilgili ürünlerin tamamına el koyup toplayabileceğini kaydetti. Ürünlere el koyma yoluna başvurmak istemediklerini de vurgulayan Kumsal, kurallara uyulmasının tüm tarafların yararına olacağını belirtti.

Açıklamada, 51/95 Belediyeler Yasasının 94. Maddesi uyarınca yapılan Hal Yasası’ndaki prosedüre de yer verildi. Buna göre, “kent genelinde perakende satış yapan işletmeler, marketler, restoran ve otellere ürün verecek olan toptancı ve üreticilerin satılacak ürünlerin faturasını Belediyenin Açık Pazar Çarşı Birimine ibraz ederek mühürletmesi gerekiyor. Belediyeye ibraz edilmeden mal sevkiyatı yapılmasının yasaklandığını satış noktalarına bildirerek bu kurala uymayanlara ilk etapta para cezası uygulayan Açık Pazar ve Çarşı Birimi, ileri yaptırım olarak Belediyenin mührü olmadan satılan ürünleri toplatabilecek. Hal Yasası’nın tüm maddeleri yürürlüğe girdiğinde, ürünler Belediyenin Açık Pazar Hal’inden fiilen geçerek satışa sunulabilecek. Ancak ilk etapta satılacak malların faturalarının Belediyeye ibraz edilmesi de satış için yeterli olacak. Hal Yasası’na göre halin işletmesi özele devredildiğinde, bir ziraat mühendisi görevlendirilerek ürünlerin tahlillerinin yapılması da öngörülüyor.”

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