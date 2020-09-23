Gazimağusa Esnafı Eylem Hazırlığında

Esnaf DAÜ’nün bir an önce öğrencilerini adaya çağırıp eğtime başlanmasını istiyor. Mağusa ve çevresinde bulunan yaklaşık 1800 esnaf, DAÜ Rektörlüğü önünde cuma günü saat 11:00'de eylem çadırı kurarak yeni dönem için alınan kararların yaratacağı problemlerden, öğrencileri adaya gelmeye teşvik edilmemesi gibi sebeplerden ötürü eylem başlatıyor.

Daü Yurtlar birliği,Taksiciler Birliği,Marketçiler Birliği,Restorancılar birliği,Berberler,Fırıncılar,Konfeksiyoncular,Sucular,Benzinciler ve birçok Mağusa Esnafı bu eyleme destek vereceğini ve de katkı koyacağını dile getirdi.

Tüm Mağusa’da bulunan esnaf temsilcilerinin toplanmalarının sebebi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin senato kararına bir tepki amaçlıdır.

BURADAN VYK, REKTÖR VE SENATOYA ÇAĞRIMIZDIR:

Almış olduğunuz bu kararı Bakanlar Kurulu kararına göre uygulamaya davet ediyoruz.Daha önce okuldan yapılan açıklamada Doğu Akdeniz Üniversitesi 12 Ekim’de eğitimlerine başlayacağını, gelebilecek öğrencilerin geleceğini, mücbir sebeplerden dolayı da gelemeyecek öğrencilere online eğitimlerine devam edeceklerini belirtmişti.Hepimiz biliyoruz ki Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar da yüzde 40 online yüzde 60 yüz yüze eğitim olacak diye belirtildi.

Daü rektörü anket yapıldığını ve öğrencilerin yüz yüze eğitimi istediğini bizlere açıklarken bu tutarsız davranış neyi amaçlamaktadır!!!

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin öğrencilere yolladığı mailler eğitimlerin online olacağı ve gelmenize gerek kalmadığı yönündedir. Bu sebepten dolayı bizler yani Gazimağusa esnafları olarak bizleri çok zor günler beklemektedir.

Bizler de Rektörlüğe ,VYK üyelerine, hükümete buradan seslenmek istiyoruz, Üniversite tavrını değiştirmez ise tüm esnaf batacaktır dolayısı ile DAÜ de batacaktır.

Bu kararı alan Daü burda ki en büyük paydaş olan esnafa neden fikirlerini sormuyor.

Daü-Sen’in yapmış olduğu açıklamalardan sonra Daü’nün böyle bir açıklama yapması neyin göstergesidir!

DAÜ kimlere hizmet ediyor!

Üniversite ile toplantılar yapıldı. Bizler dedik ki ülkesinde sağlık sorunu olanlar ciddi büyük sorunları olanlara online destek sağlayabiliriz buna göre sağlık raporu istenmelidir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Hükümetin yapmış olduğu açıklama tamamen uyuşmamaktadır.

Öğrencilerin bir kısmı şuan adada bu açıklamadan sonra peki onlar ne yapacaklar!!!

Biletlerini alıp yolda gelenlerin günahı nedir!!!

Şuan karantinada bekleyip biran önce kampüse gelmek isteyen öğrenciler ne yapacaklar!!!

Bizler esnaf olarak, Mağusa halkı olarak çok ciddi sorunlara boyun eğeceğiz.

Nedir bu sorunlar; Kiralarımızı ödeyemeyeceğiz, elektrik ödenemeyecek, personel işten çıkacak, maaşları ödeyemeyeceğiz büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağız.

Bu açıklamalar düzeltilmez ise Cuma günü saat 11:00’da Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nde tüm esnaf olarak eylem yapılacaktır. Rektörlük önünde çadır kurulacakır.

Eskisi gibi olmayacak bizler hayatımızı sürdürmemiz için öğrencilerin gelmesi gerekiyor, sağlık koşulları, hijyen koşulları bizler de üzerimize düşen ne varsa Mağusa esnafı olarak yapmaya hazırız.

Yurtlarla ilgili de öğrenciler geleceği zaman öğrenciler yurtlarda kayıt yaptığı için kendi odasında izole edecek kendini sonuçları negatif çıkınca da normal hayatına dönebilecekler.

Daü de irade olursa kontrollü şekilde bu süreci atlatabiliriz.

Her şey hazırken neden uçuş sayılarını arttırmıyoruz? Uçuş sayılarının derhal artması lazım öğrenciler 1 Ekim itibariyle adaya gelmek istiyorlar.

Larnaka’ya binlerce uçak inerken buraya inmemesi ne kadar doğrudur. Maskemizi takıp kurallara uyulmasına dikkat edeceğiz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mütevelli heyeti, Rektörlük, Eğitim Bakanlığı bu işi çözemediği sürece hükümet, hükümet ortağı sandıkta sonuçlara katlanacaktır.