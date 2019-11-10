Gazimağusa Limanı’ndan Tır İçerisine Gizlenerek Kktc’ye İzinsiz Giriş Yapan 3 Suriye Vatandaşı Tutuklandı

9.11.19 tarihinde, Gazimağusa’da KKTC’ ye Gazimağusa Limanında henüz tespit edilemeyen bir tır içerisinde muhaceret işlemi yaptırmadan girdikleri tespit edilen 3 Suriye vatandaşı polis tarafından tutuklandı.

10.11.19 tarihinde zanlılar ek tutukluluk talebiyle ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına hazır bulunan kıdemli savcı Hasan Boşnak tanık olarak meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu İbrahim Gökova’yı dinletti. Gökova yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili detayları aktardı. Gökova şahadetinde 9.11.19 tarihinde Gazimağusa otobüs terminali karşısındaki çocuk bahçesinde 3 kişinin şüpheli hareketlerde bulundukları konusunda telefon kanalıyla alınan bilgi ışığında zanlıların tespit edilerek sorgulanmak üzere adli şubeye celbe edildiklerini aktardı.

Tercüman kanalıyla yapılan soruşturmada zanlıların Gazimağusa limanından KKTC ye muhaceret işlemi yaptırmadan izinsiz girdiklerinin tespit edilmesi nedeniyle tutuklandıklarını belirten Gökova, zanlı 1 M.A.H’ nın KKTC’ ye mavi renkli bir tır içerisinde Gazimağusa limanından giriş yaptıkları ve muhaceret işlemlerini yaptırmadan çıkış yaptıklarına dair gönüllü bir ifade verdiğini belirtti. Diğer zanlıların herhangi bir beyanda bulunmadığına değinen Gökova zanlıların KKTC’ ye gelişlerini sağlayan mavi renkli tır ve şoförünün bulunması için araştırmalarını devam etmekte olduklarını söyledikten sonra zanlıların tahkikat amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)