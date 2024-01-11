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Gazimağusa'da Diş Kliniğinde Çalışan Hastalardan Toplanan 7280 Euro'yu Çaldı

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Gazimağusa Diş Kliniğinde Çalışan Şahıs, Hastalardan Tahsil Ettiği 7280 Euro'yu Zimmetine Geçirerek Hırsızlık Yaptı, Tutuklandı, Soruşturma Devam Ediyor
Gazimağusa'da Diş Kliniğinde Çalışan Hastalardan Toplanan 7280 Euro'yu Çaldı

Gazimağusa Diş Kliniğinde Çalışan Ö.Ş.(K-44), Hastalardan Tahsil Ettiği 7280 Euro'yu Kasaya Koymayarak Zimmetine Geçirdiği İddiasıyla Tutuklandı"

Mayıs-Eylül 2023 ayları arasında faaliyet gösteren Gazimağusa'daki bir diş kliniğinde istihdam edilen Ö.Ş.(K-44), kliniğe başvuran hastalardan toplam 7280 Euro nakit parayı kasaya koymayarak zimmetine geçirdiği tespit edildi. Olay, polise intikal ettikten sonra Ö.Ş. tutuklandı ve soruşturma hala devam ediyor.

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