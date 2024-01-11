Gazimağusa'da Diş Kliniğinde Çalışan Hastalardan Toplanan 7280 Euro'yu Çaldı

Gazimağusa Diş Kliniğinde Çalışan Ö.Ş.(K-44), Hastalardan Tahsil Ettiği 7280 Euro'yu Kasaya Koymayarak Zimmetine Geçirdiği İddiasıyla Tutuklandı"
Mayıs-Eylül 2023 ayları arasında faaliyet gösteren Gazimağusa'daki bir diş kliniğinde istihdam edilen Ö.Ş.(K-44), kliniğe başvuran hastalardan toplam 7280 Euro nakit parayı kasaya koymayarak zimmetine geçirdiği tespit edildi. Olay, polise intikal ettikten sonra Ö.Ş. tutuklandı ve soruşturma hala devam ediyor.
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