Gazimağusa'da İphone 14 Pro Çalınması: Zanlı Tutuklandı.

Gazimağusa'da Cep Telefonu Hırsızlığı: Iphone 14 Pro, Bir Kişinin Omzundaki Çantadan Çalındı, Zanlı J.M.H.(E-42) Tutuklandı
29 Ekim 2023 tarihinde, Gazimağusa'da meydana gelen olayda, bir kişinin omzundaki çantasından muhafaza edilen Iphone 14 Pro marka cep telefonu çalındı. Hırsızlık, polise bildirildikten sonra, yetkililer hızla ileri soruşturmayı başlattılar. Soruşturma sonucunda, olayın zanlısı olarak J.M.H.(E-42) tespit edildi ve tutuklandı.
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