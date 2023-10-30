  • BIST 7727.4
  • Altın 1812.989
  • Dolar 28.2289
  • Euro 29.8865
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKatoliklerin ruhani lideri Papa'dan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı

Gazimağusa'da İphone 14 Pro Çalınması: Zanlı Tutuklandı.

» »
Gazimağusa'da Cep Telefonu Hırsızlığı: Iphone 14 Pro Çantasından Çalındı, Zanlı Tutuklandı ve Soruşturma Sürüyor.
Gazimağusa'da İphone 14 Pro Çalınması: Zanlı Tutuklandı.

Gazimağusa'da Cep Telefonu Hırsızlığı: Iphone 14 Pro, Bir Kişinin Omzundaki Çantadan Çalındı, Zanlı J.M.H.(E-42) Tutuklandı

29 Ekim 2023 tarihinde, Gazimağusa'da meydana gelen olayda, bir kişinin omzundaki çantasından muhafaza edilen Iphone 14 Pro marka cep telefonu çalındı. Hırsızlık, polise bildirildikten sonra, yetkililer hızla ileri soruşturmayı başlattılar. Soruşturma sonucunda, olayın zanlısı olarak J.M.H.(E-42) tespit edildi ve tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Üniversitesinde Çalınan 21,000 Dolarlık Öğrenim Ücretiyle İlgili Hırsızlık27 Ekim 2023 Cuma 12:03
  • Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama27 Ekim 2023 Cuma 12:00
  • DAÜ-Koop’ta yarın kan bağışı kampanyası düzenleniyor25 Ekim 2023 Çarşamba 16:36
  • CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Kongresi gerçekleştirildi: Yeni Başkan Mine Karaca25 Ekim 2023 Çarşamba 16:15
  • Gazimağusa Polis Müdürlüğü 155 Polis İmdat Hattı arızalı...25 Ekim 2023 Çarşamba 16:01
  • Venedik Sarayı Binasının Duvarları Sağlamlaştırılıyor23 Ekim 2023 Pazartesi 14:29
  • Gazimağusa’da birçok bölgeye yarın uzun saatler elektrik verilemeyecek22 Ekim 2023 Pazar 17:50
  • Gazimağusa Limanı’nda iş kazası22 Ekim 2023 Pazar 17:49
  • Tuzla köy girişi ana yol güzergâhı üzerinde bugün yol çalışması başlıyor20 Ekim 2023 Cuma 08:58
  • Gazimağusa Laguna Bölgesinde Budama ve Çevre Düzenlemesi Yapılıyor17 Ekim 2023 Salı 13:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti