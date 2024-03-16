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Gazimağusa'da Kavga: İki Kişi Yaralandı

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Gazimağusa'da Kavga: İki Kişi Yaralandı, Şüpheliler Tutuklandı
Gazimağusa'da Kavga: İki Kişi Yaralandı

Gazimağusa'da Kavga Olayı: Kanunsuz Biçak Kullanımı ve İki Kişinin Yaralanması

15 Mart 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gazimağusa'nın İsmet İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda, A.B. (E-19) ve U.K. (E-21) ile A.T. (E-20) arasında yaşanan tartışma, şiddete dönüştü. Kavganın ortasında, A.T.'nin muşka tipli bir bıçak kullanarak A.B.'nin yüzüne vurması sonucu A.B. yaralanırken, A.B. ise A.T'yi iterek yere düşürdü ve A.T'nin sağ omuz köprücük kemiğinin kırılmasına neden oldu. Her iki şahıs da olay yerinde tutuklanmış olup, soruşturma halen devam etmektedir.

Olayın detaylarına ilişkin yürütülen soruşturma, şiddet ve kanunsuz silah kullanımıyla ilgili ciddi bir inceleme gerektiriyor. Kamu güvenliği ve toplumun huzurunun sağlanması amacıyla olayın kökenlerinin aydınlatılması için emniyet güçleri titizlikle çalışmaktadır.

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