Gazimağusa'da Kayıp Şahıs: Eren Yıldırım'dan Haber Alınamıyor

Gazimağusa'da Kayıp Şahıs Olayı: Eren Yıldırım (E-33) İkametinden Ayrıldı, Geri Dönmedi ve Haber Alınamıyor
8 Ocak 2024 tarihinde, öğle saatlerinde Gazimağusa'da yaşayan Eren Yıldırım (E-33), kaldığı ikametgahından ayrılarak hâlâ geri dönmemiş durumda. Şahsın akıbetinden haber alınamaması üzerine, başlatılan arama çalışmaları ve devam eden soruşturma, endişe verici bir boyut kazanıyor. Ailesi ve yetkililer, Eren Yıldırım'ın bulunması için yoğun çaba harcıyor.
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