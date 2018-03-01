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Gazimağusa'da trafik kazası, 6 yaralı

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Gazimağusa'da trafik kazası, 6 yaralı
Gazimağusa'da trafik kazası

Gazimağusa'da trafik kazası gerçekleşti...

Gazimağusa Saklıkent'ten Lefkoşa ana yolu kavşağında meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi.

Lefkoşa Gazimağusa ana yolunun Lefkoşa'dan Gazimağusa'ya giden çift şeridi trafiğe kapatıldı.

Kazaya bir kamyon ve iki binek aracın sebebiyet verdiği öğrenildi.

Kaza sonucu altı kişinin yaralandığı belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Detaylar geliyor...

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