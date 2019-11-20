Gazimağusa’da Uyuşturucu Tasarrufundan 3 Kişi Daha Tutuklandı

19.11.19 tarihinde Gazimağusa’ da H.G (E-41)’ ya ait iş yerinde yapılan aramada yaklaşık 1.1 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan İ.T (E-24) da tutuklanmıştır. Yürütülen tahkikatta mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan Dörtyol sakini H.K (E-41) ‘ ın ikametgâhında ise yapılan aramada yaklaşık 1 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmış ve adı edilen şahıs tutuklanmıştır.

Tutuklanan üç zanlı bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tahkikat memuru Mustafa Kavaz olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Kavaz şahadetinde tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair alınan bilgi üzerine 19.11.19 tarihinde zanlı 1 İ.T’ ı zanlı 2 H.G’ nın iş yerinde tespit ettiğini aktardı. iş yerinde bulunan zanlı 1 İ.T’ nin polisi görmesi üzerine açık kapıdan dışarı çıkarak masa üzerinde bulunan yaklaşık 1 gr ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi eliyle yere dökerek yok etmeye çalıştığını aktardı. Daha sonra iş yerinde arama yapıldığına değinen Kavaz, ofis odasında masa üzerinde bir kâğıt parçasına sarılı olarak bulunan 100 mlg ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare alındığını, zanlı 1 ile zanlı 2 nin tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1 İ.T nin gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve bahse konu maddeyi zanlı 3 H.K den aldığı itiraf etmesi üzerine ayni gün Dörtyol sakini zanlı 3 H.K’ nin ikametgâhında arama gerçekleştirdiğini belirten Kavaz yatak odasındaki komodin çekmecesinde kâğıt parçasına sarılı yarım gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sarma sigara kâğıdı içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ihtiva eden bir adet sarma sigara bulunarak emare alındığını ve zanlı 3’ ün de tutuklandığını aktardı.

Zanlı 3’ ün de gönüllü bir ifade vererek suçunu kabul ettiğine değinen Kavaz soy ismi belli olmayan bir şahıstan 2 gr olarak aldığı uyuşturucu maddeyi zanlı 1 İ.T’ ye verdiğini uyuşturucu itiraf ettiğine vurgu yaptı.

Meselenin yeni olduğuna ve alınacak ifadeler yanında aranan bir şahsın olduğuna değinen Kavaz tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Avukatları bulunmayan zanlılara konuşma fırsatı veren yargıç’ a hitaben zanlı 1, frey rahatsızlığı nedeniyle özeline ait bölgenin kötü durumda olduğunu, 15 gün hastanede yattığını şimdi her gün pansuman için hastaneye gittiğini belirterek tutukluluğunu hastanenin acil servisinde geçirme veya hastanede tedavi olması ricasında bulundu. Zanlı 3 ise belinde bulunan rahatsızlık nedeniyle sürekli doktor kontrolünde olduğunu ve pansuman yapılması gerektiğine değindi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşat Karayel zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti. Ayrıca zanlıların günde bir defa olmak üzere her gün Gazimağusa hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini ve alınacak raporların mahkemeye ibraz edilmesi direktifinde bulundu.