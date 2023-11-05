Gazze’de ateşkes isteyen İsrailliler, Tel Aviv’de gösteri düzenledi

Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı yakınında toplanan bir grup İsrailli, İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası da yapılmasını isterken; İngilizce ve İbranice, “Bir an önce ateşkes”, “Hemen şimdi esir takası” ve “Savaşın kazananı olmaz” yazılı pankartlar taşıdı.

Netanyahu hükümetinin "insanlar hala acı çekerken, kargaşayı, kan dökülmesini ve özellikle de Filistinlilerin sıkıntı çekmesini istediğini" dile getiren bir gösterici, hükümetin Batı Şeria'da yerleşimleri genişlettiğini, işgal altındaki Batı Şeria'da zaten silahlı yerleşimcilere daha fazla silah verdiğini, yerleşimcilerin bin kadar Filistinliyi topraklarından sürdüğünü" paylaştı.

Yaheli adlı eylemci, şunları kaydetti:

"Gazze'deki savaş sadece intikam için yapılıyor. Bu, insanların 7 Ekim'den sonra kan dökme arzusuyla girişilen bir savaş. 7 Ekim bir felaketti. İnsanlar hükümeti tarafından yalnız bırakıldı. Bu insanları koruması gereken askerler, Batı Şeria'da yerleşimcileri korumakla meşguldü. Ben kesinlikle bu savaşa karşıyım. Bu Filistin meselesiyle ilgili. Bu da politik bir sorun. Politik bir sorunu askeri yöntemle çözemezsiniz."