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Gece yarısı büyük kaza... 2 ağır yaralı

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Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda saat 04.00 sularında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Gece yarısı büyük kaza... 2 ağır yaralı

06.04.2024 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre yolu üzerinde Mehmet Sait BAYCENGİZ (E-24) yönetimindeki SV 822 plakalı salon araç ile süratli bir şekilde batı istikametine doğru seyrettiği sırada seyrettiği güzergah üzerinde bulunan sanayi çemberine yaklaştığında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yol ortasındaki gidiş ve gelişi ayıran refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde savrularak yoluna devam edip çemberi çevreleyen bordür taşlarına ardından da yolun solundan çıkarak beton sete çarpmıştır.       

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Sait BAYCENGİZ ve araçta yolcu olarak bulunan İrem Nur YURTSEVEN (K-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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