  • BIST 3.290,11
  • Altın 974.161
  • Dolar 18.4781
  • Euro 17.8125
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Gecikmiş prim borçları için son ödeme tarihi 30 Eylül

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü birikmiş prim borcu bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara, borçlarının son ödeme tarihinin Eylül ayı sonu dolacağını hatırlattı.
Gecikmiş prim borçları için son ödeme tarihi 30 Eylül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü birikmiş prim borcu bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara, borçlarının son ödeme tarihinin Eylül ayı sonu dolacağını hatırlattı.

24 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/2022 ve 28/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile Sosyal Sigortalar Dairesine borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların borçlarını, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasaları çerçevesinde ödeyebilmeleri için ödeme süresi 30 Eylül 2022 tarihinde son bulacak.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne yasal süresi içinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 30 Eylül 2022  tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altuğra :”  KVC-genel yoğun bakım ünitesi tadilat ihalesi süreci tamamlandı, ilgili firma ile sözleşme imzalandı” 27 Eylül 2022 Salı 15:43
  • LTB Kaçak Külliye'yi MÜHÜRLEYECEK mi?27 Eylül 2022 Salı 15:38
  • Çatalköy’de elektrik kesintisi yapılacak!27 Eylül 2022 Salı 15:27
  • Eylem kararı askıya alındı27 Eylül 2022 Salı 15:20
  • Rogers: Kış ayları için salgın eylem planı yapılmalı!27 Eylül 2022 Salı 15:02
  • CTP' den ''Külliyeye Hayır'' Eylemi27 Eylül 2022 Salı 14:40
  • Cumhuriyet Meclisi 3 Ekim’de Açılıyor27 Eylül 2022 Salı 14:38
  • KTAMS, Kamuda 25 Yıl ve Üzeri Hizmeti Olan Üyelerini Onur Plaketi Verecek27 Eylül 2022 Salı 14:35
  • Turist Olarak Geldi, Geldiği Gibi Hırsızlık Yaptı27 Eylül 2022 Salı 14:26
  • Mütehitler Birliği Yavru Külliye'den yana taraf oldu! Eyleme destek yok açıklaması yaptı...27 Eylül 2022 Salı 14:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti