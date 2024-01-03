Gemikonağı'nda Kanlı Kavga: Bıçakla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Gemikonağı'nda Yaşanan Şiddet Olayı: Evden Çıkma Tartışması Kanlı Kavgaya Dönüştü, Bıçakla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Gemikonağı Sanayi Sitesi'nde, 3 Ocak 2024 tarihinde saat 09.15 sıralarında, A.Ş.A.(E-16) ve E.A. ikametlerinden çıkmaları konusunda yaşanan bir tartışma, İ.O.(E-41), H.O.(E-30) ve O.E.(E-45) ile şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olay esnasında A.Ş.A., kanunsuz olarak taşıdığı bıçakla İ.O'yu karın bölgesinden, O.E'yi ise sol koltuk altından yaraladı.

Yaralılar, olay yerinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Ş.A., tutuklanarak gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.