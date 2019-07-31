Gençlik kampları ilaçlanıyor

Gençlik Dairesi Müdürlüğü ile Focus Şirketi arasında, gençlik kamplarının ilaçlanmasıyla ilgili protokol imzalandı.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Focus şirketi Direktörü Raci Denerel arasında imzalanan protokol kapsamında, Gençlik Dairesi Lapta ve Kantara Gençlik kamplarında yüzde yetmiş beşi Focus şirketinin sponsorluğunda Batı Nil Virüsü ve genel haşereye karşı ilaçlama yapılacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, katkılarından dolayı Denerel’e teşekkür ederken, gençlerin yoğun olarak kullandığı kamplarda Batı Nil virüsüne karşı önlem aldıklarını ifade etti.