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Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan ödeme duyurusu

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 Üreticilerimiz tazminat ödemelerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilirler.
Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan ödeme duyurusu

20/11/2020 tarihinde dolu yağışları sonucunda Yeşilköy, Ziyamet ve Gelincik köylerinde narenciye üretim alanlarında oluşan doğal afet zararları ile ilgili olarak Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde, 5 üretici için toplam 42,039.00-TL tazminat ödenmiştir.

Ayrıca, Kasım  2020 tarihinde Yeşilköy ve Gelincik’te meydana gelen dolu sonucunda, sonbahar patatesten zarar gören14 üretici için Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü  kuralları çerçevesinde 96,912.00-TL. tazminat ödenmiştir

 

 Üreticilerimiz tazminat ödemelerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilirler.

   ZARAR GÖREN ÜRETİCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

 

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